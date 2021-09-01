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Номер извещения
32110587785
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка масла ИГП-30
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
26.08.2021 10:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11 доб. 5038
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts13@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Борисов Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Златоуст, Парковый проезд,1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масла ИГП-30
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 16:00 GMT +301.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587785Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масла ИГП-30Златоуст, Парковый проезд,1
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 12:0002.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110587785Дата и время вскрытия заявок Поставка масла ИГП-30Златоуст, Парковый проезд,1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла ИГП-30
Начальная цена
1 651 104,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
19.20.29.130
19.20
Документация лота
Кол-во: 10080.00000
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