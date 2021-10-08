Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144398 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2

Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2 Юридический адрес 629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162 Почтовый адрес 117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 Контактный телефон +7 495 720-50-53 доб. 14897 Факс +7 495 720-50-53 Адрес электронной почты anna.plyuscheva@arcticspg.ru Ф.И.О. контактного лица Плющева Анна Романовна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru