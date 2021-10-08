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Номер извещения
ГП144398
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 10:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14897
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
anna.plyuscheva@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Плющева Анна Романовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2021 17:00 GMT +308.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144398Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2021 17:0008.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144398Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906Москва
Подведение итогов не позднее
27.01.2022 17:0027.01.2022 17:0027.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144398Подведение итогов не позднее Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
-163013, г. Архангельск, Маймаксанское шоссе, д.7 // 163026, г.Архангельск, ул. Космонавта Комарова, д.14, стр.2 (терминал «Экономия»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
26.51.66.120
22.21.21.120
26.51.52.130
26.51.43.110
28.13.14.190
28.13.28.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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