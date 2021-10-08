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    Главная / Торги / Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906

    Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144398Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144398

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 10:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_договора.zip

    Форма_КП_906_и_907.xlsx

    Инструкция_по_оформлению_и_подачи_Заявок.doc

    Паспорт_закупки.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14897

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    anna.plyuscheva@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плющева Анна Романовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2021 17:00 GMT +308.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144398Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2021 17:0008.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144398Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.01.2022 17:0027.01.2022 17:0027.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144398Подведение итогов не позднее Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    27.01.202227.01.2022 17:0027.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144398Подведение итогов не позднее Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов и инструментов для осуществления работ Участка по обслуживанию АПС и СПТ для получения лицензий МЧС. 905/906

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -163013, г. Архангельск, Маймаксанское шоссе, д.7 // 163026, г.Архангельск, ул. Космонавта Комарова, д.14, стр.2 (терминал «Экономия»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 календарных дней с даты перехода права собственности
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.120

    Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий

    22.21.21.120

    Трубы полимерные жесткие

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    26.51.43.110

    Приборы цифровые электроизмерительные

    28.13.14.190

    Насосы прочие

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компрессор WESTER WK1200 или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Опрессовочный насос Black Gear 99602 или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Мультиметр цифровой VA20 или пнплог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Манометр МП2-Уф, ДМ-05 или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Мегаомметр ПСИ-2500 или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Секундомер Интеграл С-01 или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Штангенциркуль ШЦ-1-125 0,02 ЧИЗ или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Линейка измерительная металлическая ОАО "Калибр", г.Москва или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Термогигрометр CEM DT-321 или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Люксметр Testo-540 или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Осциллограф GW Instek GDS-71042 или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Testo 510 карманный дифференциальный манометр или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Портативный манометр абсолютного давления Testo 511 или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Трубка напорная ПИТО с поверкой или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Карманный анемометр с крыльчаткой RGK AM-20 или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Тягонапоромер-микроманометр Зонд-10ДГ-1031А или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Барометр-анероид БАММ-1 или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Термопара К- типа (Sanpometer TP-03) или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Шумомер Тesto 816-2 или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Ультразвуковой дефектоскоп A1211 Mini или аналог"

    Кол-во: 1

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