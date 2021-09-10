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    Главная / Торги / Поставка фитингов полиэтиленовых АВ0003696

    Поставка фитингов полиэтиленовых АВ0003696

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 09:5910.09.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей соединительных электросварныхСмоленскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110592058

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АВ0003696

    Наименование закупки

    Поставка фитингов полиэтиленовых АВ0003696

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 10:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    __Извещение_0003696.docx

    __Приложение__к_Форме__1_КП_0003696.docx

    __Приложение_3___Методика_оценки_заявок_0003696.docx

    __Приложение_2___Техническая_часть_0003696_2.doc

    __Документация_0003696.docx

    __Приложение_1_Проект_договора_поставки_0003696.docx

    __Приложение_к_Форме_1_ТП_0003696.xlsx

    протокол_подведения_итогов_АВ0003696_б_п.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Контактный телефон

    4812-610737

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.klimenkov@gas-smolensk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клименков Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Смоленск

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деталей соединительных электросварных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 14:0013.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592058Подведение итогов не позднее Поставка деталей соединительных электросварныхСмоленск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деталей соединительных электросварных

    Начальная цена

    4 276 980,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Классификатор ОКПД2

    22.21.2

    Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031282/name/613f336e2b7424.60695502

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 1601.00000

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