Запрос ценовой информации на оказание услуг по созданию системы мониторинга давлений на водопроводных сетях для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144395 Уникальный номер закупки Номер закупки СКС-2212 Наименование закупки Запрос ценовой информации на оказание услуг по созданию системы мониторинга давлений на водопроводных сетях для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. Валюта процедуры RUB Способ закупки Предварительный отбор\Квалификационный отбор Дата публикации

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Документация процедуры СКС_2212.7z

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы Юридический адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Почтовый адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Контактный телефон +7 846 334-76-23 Факс +7 846 336-89-05 Адрес электронной почты zakupki@samcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Тексин Игорь Владимирович Место рассмотрения предложений Самара Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

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