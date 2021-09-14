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    Главная / Торги / Запрос ценовой информации на оказание услуг по созданию системы мониторинга давлений на водопроводных сетях для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.

    Запрос ценовой информации на оказание услуг по созданию системы мониторинга давлений на водопроводных сетях для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 13:0014.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144395Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по созданию системы мониторинга давлений на водопроводных сетяхСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144395

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-2212

    Наименование закупки

    Запрос ценовой информации на оказание услуг по созданию системы мониторинга давлений на водопроводных сетях для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 10:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СКС_2212.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тексин Игорь Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуги по созданию системы мониторинга давлений на водопроводных сетях

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144395Подведение итогов не позднее Оказание услуги по созданию системы мониторинга давлений на водопроводных сетяхСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуги по созданию системы мониторинга давлений на водопроводных сетях

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    61

    Услуги телекоммуникационные

    Классификатор ОКВЭД2

    61

    Деятельность в сфере телекоммуникаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание услуги по созданию системы мониторинга давлений на водопроводных сетях"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    25.01.2021 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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