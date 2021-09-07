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    Главная / Торги / Поставка алюминиевого металлопроката в соответствии с требованиями Договоров, Спецификаций № 1 (Приложения № 1 к Договорам).

    Поставка алюминиевого металлопроката в соответствии с требованиями Договоров, Спецификаций № 1 (Приложения № 1 к Договорам).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587672Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алюминиевого металлопроката в соответствии с требованиями Договоров, Спецификаций № 1 (Приложения № 1 к Договорам).Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110587672

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка алюминиевого металлопроката в соответствии с требованиями Договоров, Спецификаций № 1 (Приложения № 1 к Договорам).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.08.2021 10:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    192_21_1_заявка_Алюминиевый_металлопрокат__ПРЗ_177_2108_1ЗК_.docx

    Извещение.docx

    Проект_договора__1_Г.docx

    Проект_договора__2_С.docx

    Спецификация_к_проекту_договора__Г.docx

    Спецификация_к_проекту_договора_С.docx

    192_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самохина Валентина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка алюминиевого металлопроката в соответствии с требованиями Договоров, Спецификаций № 1 (Приложения № 1 к Договорам).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 10:00 GMT +307.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587672Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алюминиевого металлопроката в соответствии с требованиями Договоров, Спецификаций № 1 (Приложения № 1 к Договорам).Йошкар-Ола

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 10:0007.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110587672Дата и время вскрытия заявок Поставка алюминиевого металлопроката в соответствии с требованиями Договоров, Спецификаций № 1 (Приложения № 1 к Договорам).Йошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587672Подведение итогов не позднее Поставка алюминиевого металлопроката в соответствии с требованиями Договоров, Спецификаций № 1 (Приложения № 1 к Договорам).Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алюминиевого металлопроката в соответствии с требованиями Договоров, Спецификаций № 1 (Приложения № 1 к Договорам).

    Начальная цена

    2 385 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4000 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями проекта договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    24.42.24

    Плиты, листы, полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    46.12

    Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032693/name/6140a1bfccb135.30840472

    14.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032692/name/6140a1bf8540d3.80415655

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами"

    Кол-во: 4000.00000

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