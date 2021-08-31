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Номер извещения
АП003051
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка керамогранита
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 09:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 581
Факс
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Адрес электронной почты
s.balashov@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балашов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка керамогранита
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003051Дата и время окончания срока приема заявок Закупка керамогранитаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
22.09.2021 09:4822.09.2021 09:4822.09.2021 09:48Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003051Подведение итогов не позднее Закупка керамогранитаСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка керамогранита
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ВалдайРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
23.31.10.122
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2264.4
Кол-во: 1123.2
Кол-во: 216
Кол-во: 345.6
Кол-во: 388.8
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