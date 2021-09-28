www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144387
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка винт М6х12, гайка М6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-06-49
Факс
{}
Адрес электронной почты
sannikovag@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Санников Александр Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка винт М6х12.46.016 ГОСТ 17473-80, гайка М6-5.016 ГОСТ 5915-70
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.09.2021 09:00 GMT +328.09.2021 09:0028.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка винт М6х12.46.016 ГОСТ 17473-80, гайка М6-5.016 ГОСТ 5915-70Ижевск
Дата и время вскрытия заявок
28.09.2021 09:0028.09.2021 09:0028.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144387Дата и время вскрытия заявок Поставка винт М6х12.46.016 ГОСТ 17473-80, гайка М6-5.016 ГОСТ 5915-70Ижевск
Подведение итогов не позднее
27.10.2021 11:0027.10.2021 11:0027.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144387Подведение итогов не позднее Поставка винт М6х12.46.016 ГОСТ 17473-80, гайка М6-5.016 ГОСТ 5915-70Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка винт М6х12.46.016 ГОСТ 17473-80, гайка М6-5.016 ГОСТ 5915-70
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖСТАЛЬ-ТНП
Все закупки и тендеры ИЖСТАЛЬ-ТНП
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
25.94.11.110
25.94
Документация лота
Кол-во: 1800
Кол-во: 1200
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.