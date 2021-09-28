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    Главная / Торги / Поставка винт М6х12, гайка М6

    Поставка винт М6х12, гайка М6

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.09.2021 09:0028.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка винт М6х12.46.016 ГОСТ 17473-80, гайка М6-5.016 ГОСТ 5915-70ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144387

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка винт М6х12, гайка М6

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 09:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_359.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖСТАЛЬ-ТНП
    Все закупки и тендеры ИЖСТАЛЬ-ТНП

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-06-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    sannikovag@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Санников Александр Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка винт М6х12.46.016 ГОСТ 17473-80, гайка М6-5.016 ГОСТ 5915-70

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.09.2021 09:00 GMT +328.09.2021 09:0028.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка винт М6х12.46.016 ГОСТ 17473-80, гайка М6-5.016 ГОСТ 5915-70Ижевск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.09.2021 09:0028.09.2021 09:0028.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144387Дата и время вскрытия заявок Поставка винт М6х12.46.016 ГОСТ 17473-80, гайка М6-5.016 ГОСТ 5915-70Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    27.10.2021 11:0027.10.2021 11:0027.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144387Подведение итогов не позднее Поставка винт М6х12.46.016 ГОСТ 17473-80, гайка М6-5.016 ГОСТ 5915-70Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.10.202127.10.2021 11:0027.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144387Подведение итогов не позднее Поставка винт М6х12.46.016 ГОСТ 17473-80, гайка М6-5.016 ГОСТ 5915-70Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка винт М6х12.46.016 ГОСТ 17473-80, гайка М6-5.016 ГОСТ 5915-70

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней с момента поставки товара на склад покупателя. Поставка товара осуществляется силами поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖСТАЛЬ-ТНП
    Все закупки и тендеры ИЖСТАЛЬ-ТНП

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    25.94.11.110

    Болты и винты из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.94

    Производство крепежных изделий

    Документация лота

    Закупочная документация

    22.09.2021

    Договор поставки

    22.09.2021

    Техническое задание

    22.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1052456/name/615fb8d24665d3.07033749

    08.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт М6х12.46.016 ГОСТ 17473-80"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 2"

    "Гайка М6-5.016 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 1200

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    3 106 407
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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