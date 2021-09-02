Реализация а/м Лада Ларгус гос. номер Е183ТА777, 2016 г.в. (г. Иваново)

Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Удовлетворительное состояние. Двигатель и МКПП ремонта не требуют. Необходим те-кущий ремонт тормозной системы и ходовой части, заправка кондиционера. Не работает один из режимов щеток стеклоочистителя. Требуется замена аккумулятора. На кузове имеются сколы и царапины лакокрасочного покрытия. Регулярное прохождение ТО у офици-ального дилера. Хранение на открытой площадке. Неисправна печка (предположительно неисправен радиатор печки, наблюдается течь охлаждающей жидкости в салон). Требуется замена резины – критический износ. Трещина правой фары головного освещения. Замятие порога с правой стороны. Характеристика Лада Ларгус FS0Y5L (гос. номер Е183ТА 777) Год выпуска - 2016 Мощность двигателя - 102,0 л.с. (75 кВт) Цвет кузова - Белый Экологический класс - Пятый Тип двигателя - Бензиновый Пробег - 378 168 км Наименование (тип ТС)- Грузовой