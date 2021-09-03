Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка трубы полиэтиленовой для нужд АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Поставка трубы полиэтиленовой для нужд АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 04:5903.09.2021 04:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587577Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы полиэтиленовой680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110587577

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО/156-08/21

    Наименование закупки

    Поставка трубы полиэтиленовой для нужд АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 09:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.DOCX

    Извещение.doc

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Спецификация__1_к_Приложению_1___Проект_договора.xlsx

    Приложение_к_Форме_1___Ценовое_предложение.xlsx

    Изменения_в_документации.pdf

    Приложение_2___Техническая_часть__Редакция_2_.xlsx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Контактный телефон

    +7 4212 41-74-48 доб. 64507

    Факс

    +7 4212 41-74-01

    Адрес электронной почты

    safonovas@gazdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы полиэтиленовой

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 06:0010.09.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587577Подведение итогов не позднее Поставка трубы полиэтиленовой680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы полиэтиленовой

    Начальная цена

    884 781,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Технической частью Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Технической частью ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.121

    Трубы из полиэтилена для газопроводов

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029597/name/613ae229cf76b8.41604637

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба полиэтиленовая газопроводная SDR 11 D 32х3 однослойная ПЭ 100"

    Кол-во: 8196

    "Позиция 2"

    "Труба полиэтиленовая газопроводная SDR 11 D 63х5,8 однослойная ПЭ 100"

    Кол-во: 1000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
    Маркетинговые исследования № 32211083708
    Поставка трубы полиэтиленовой для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
    Поставка трубы полиэтиленовой для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
    594069
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    130 794 869
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карачаево-Черкесская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 32211075790
    Поставка трубы полиэтиленовой
    Поставка трубы полиэтиленовой
    592749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    2 206 464
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пензенская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211075023
    Поставка трубы полиэтиленовой газопроводной
    Поставка трубы полиэтиленовой газопроводной
    592637
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    46 366 448
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32009012384
    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Трубы"
    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Трубы"
    334968
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.04.2020 11:59(GMT+03:00)
    3 266 194
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить