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Номер извещения
32110587549
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования для измерения деформаций и определения растягивающих напряжений и измерения вертикального давления в грунте
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
26.08.2021 09:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,
Почтовый адрес
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2
Контактный телефон
+7 495 540-08-55
Факс
--
Адрес электронной почты
bochkarevds@rosdornii.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочкарев Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для измерения деформаций и определения растягивающих напряжений и измерения вертикального давления в грунте
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для измерения деформаций и определения растягивающих напряжений и измерения вертикального давления в грунте
Начальная цена
4 927 197,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФАУ РОСДОРНИИ
Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ
Адрес местонахождения
125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2
26.51
26.51
Документация лота
Кол-во: 46.00000
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