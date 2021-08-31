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Номер извещения
ГП144386
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Надувного пневмокаркасного модуля для размещения зала приема пищи на 150 человек (единовременно)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 09:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1404
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
UsatenkoGA@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Усатенко Григорий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка Надувного пневмокаркасного модуля для размещения зала приема пищи на 150 человек (единовременно) (примерно 195 м2 по полу)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144386Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Надувного пневмокаркасного модуля для размещения зала приема пищи на 150 человек (единовременно) (примерно 195 м2 по полу)Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 11:0030.09.2021 11:0030.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144386Подведение итогов не позднее Поставка Надувного пневмокаркасного модуля для размещения зала приема пищи на 150 человек (единовременно) (примерно 195 м2 по полу)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Надувного пневмокаркасного модуля для размещения зала приема пищи на 150 человек (единовременно) (примерно 195 м2 по полу)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
13.92.22.152
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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