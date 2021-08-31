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    Главная / Торги / Поставка Надувного пневмокаркасного модуля для размещения зала приема пищи на 150 человек (единовременно)

    Поставка Надувного пневмокаркасного модуля для размещения зала приема пищи на 150 человек (единовременно)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144386Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Надувного пневмокаркасного модуля для размещения зала приема пищи на 150 человек (единовременно) (примерно 195 м2 по полу)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144386

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Надувного пневмокаркасного модуля для размещения зала приема пищи на 150 человек (единовременно)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 09:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная_карта_запроса_предложения___2021_08_26T093055.236.doc

    ТЗ.docx

    Форма_КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1404

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    UsatenkoGA@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Усатенко Григорий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Надувного пневмокаркасного модуля для размещения зала приема пищи на 150 человек (единовременно) (примерно 195 м2 по полу)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144386Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Надувного пневмокаркасного модуля для размещения зала приема пищи на 150 человек (единовременно) (примерно 195 м2 по полу)Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 11:0030.09.2021 11:0030.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144386Подведение итогов не позднее Поставка Надувного пневмокаркасного модуля для размещения зала приема пищи на 150 человек (единовременно) (примерно 195 м2 по полу)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 11:0030.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144386Подведение итогов не позднее Поставка Надувного пневмокаркасного модуля для размещения зала приема пищи на 150 человек (единовременно) (примерно 195 м2 по полу)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Надувного пневмокаркасного модуля для размещения зала приема пищи на 150 человек (единовременно) (примерно 195 м2 по полу)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    13.92.22.152

    Палатки из синтетических материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Надувной пневмокаркасный модуль для размещения зала приема пищи на 150 человек (единовременно) (примерно 195 м2 по полу)"

    Кол-во: 1

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