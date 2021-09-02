Реализация а/м КАМАЗ машина вакуумная КО-505А - М 157 МО (г. Новосибирск)

Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Неудовлетворительное состояние. Данное ТС с 2014 г. стоит неподвижно с неисправным узлом сцепления. По истечению 7 лет внешний вид ТС серьёзно пострадал: колеса повреждены, следы коррозии кузова и т.д. Требует комплексных вложений после длительного простоя.