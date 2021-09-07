Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии с Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 253/217-2021). Оплата Оборудования и Работ производится следующим образом: - Авансовый платеж в размере 40% стоимости Договора осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора, на основании следующих представленных документов: Счёта на оплату. - Платеж в размере 40% стоимости Договора осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней по факту поставки Оборудования на склад Покупателя на основании следующих представленных документов: Счет-фактуры на поставленное Оборудование, Товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), подписанного Сторонами, Акта о приёме-передачи Оборудования (Приложение №5 к проекту Договора), подписанного Сторонами, Документации в соответствии с п.8.2. Договора. - Платеж в размере 20% стоимости Договора осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней по факту выполнения Работ на основании следующих представленных документов: Акта выполнения Работ (Приложение №6 к проекту Договора), подписанного Сторонами, Акта окончательной приемки Оборудования (Приложение №8 к проекту Договора), подписанного Сторонами. Поставка не более 100 рабочих дней с даты подписания договора, в соответствии с проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению №253/217-2021).