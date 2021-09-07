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    Главная / Торги / Поставка дробеметной и дробеструйных камер

    Поставка дробеметной и дробеструйных камер

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587700Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дробеметной и дробеструйных камерСанкт-Петербург, пр.Обуховской обороны д.120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110587700

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка дробеметной и дробеструйных камер

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 10:15

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Лист_изменений.docx

    Документация_о_проведении_аукциона._Ред._4.doc

    Извещение._Ред._3.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    812 доб.363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны д.120

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дробеметной и дробеструйных камер

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 23:5921.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587700Подведение итогов не позднее Поставка дробеметной и дробеструйных камерСанкт-Петербург, пр.Обуховской обороны д.120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дробеметной и дробеструйных камер

    Начальная цена

    24 265 044,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка дробеметной и дробеструйных камер, ассортимент и технические характеристики определены в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 253/217-2021).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Обуховский завод» 192012 РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 120Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 253/217-2021). Оплата Оборудования и Работ производится следующим образом: - Авансовый платеж в размере 40% стоимости Договора осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора, на основании следующих представленных документов: Счёта на оплату. - Платеж в размере 40% стоимости Договора осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней по факту поставки Оборудования на склад Покупателя на основании следующих представленных документов: Счет-фактуры на поставленное Оборудование, Товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), подписанного Сторонами, Акта о приёме-передачи Оборудования (Приложение №5 к проекту Договора), подписанного Сторонами, Документации в соответствии с п.8.2. Договора. - Платеж в размере 20% стоимости Договора осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней по факту выполнения Работ на основании следующих представленных документов: Акта выполнения Работ (Приложение №6 к проекту Договора), подписанного Сторонами, Акта окончательной приемки Оборудования (Приложение №8 к проекту Договора), подписанного Сторонами. Поставка не более 100 рабочих дней с даты подписания договора, в соответствии с проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению №253/217-2021).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39

    Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 4.00000

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    Прием заявок до:
    14.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    311 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    10.01.2022 г., 10:11
    Дата аукциона:
    22.03.2022 г., 12:00
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