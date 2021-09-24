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Номер извещения
32110587511
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №16057/МИ - Запасные части паровой турбины CLN-660- 24.2/566/566 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Троицкая ГРЭС (221NP00769)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
26.08.2021 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 492
Факс
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Адрес электронной почты
rprokopenko@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокопенко Роман Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
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МИ №16057/МИ - Запасные части паровой турбины CLN-660- 24.2/566/566 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Троицкая ГРЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221NP00769)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.10.202129.10.2021 23:5929.10.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110587511Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №16057/МИ - Запасные части паровой турбины CLN-660- 24.2/566/566 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Троицкая ГРЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221NP00769)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Подведение итогов не позднее
29.10.2021 23:5929.10.2021 23:5929.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587511Подведение итогов не позднее МИ №16057/МИ - Запасные части паровой турбины CLN-660- 24.2/566/566 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Троицкая ГРЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221NP00769)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.10.202129.10.2021 23:5929.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587511Подведение итогов не позднее МИ №16057/МИ - Запасные части паровой турбины CLN-660- 24.2/566/566 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Троицкая ГРЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221NP00769)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №16057/МИ - Запасные части паровой турбины CLN-660- 24.2/566/566 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Троицкая ГРЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221NP00769)
Начальная цена
576 347,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ОГК-2
Все закупки и тендеры ПАО ОГК-2
Адрес местонахождения
356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, нет, нет
195140, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А
25.30.12.113
25.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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