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Наименование процедуры
Реализация автомобиля ГАЗ-330232 В 982 ХО154 (село Сокур, Новосибирская область)
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
село Сокур
Номер извещения
ГП144381
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
Предмет договора
Реализация автомобиля ГАЗ-330232 В 982 ХО154 (село Сокур, Новосибирская область)
Начальная цена
330048.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
26-08-2021 09:35 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Не на ходу. Двигатель заклинил. По кузову в удовлетворительном состоянии, трещина на лобовом стекле, вмятина на правой стороне кабины.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
Юридический адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
Контактный телефон
+7 911 115-29-28
Адрес электронной почты
rodak.av@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родак Артем Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
-
Адрес эл. почты продавца/инициатора
terminal@gazprom-neft.ru
Телефон продавца/инициатора
(812) доб.679-56-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победитель определяется путем проведения аукционных торгов на повышение
Требования, предъявляемые к Участнику
По запросу.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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