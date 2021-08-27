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    Главная / Торги / Закупка блоков ФБС

    Закупка блоков ФБС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003049Дата и время окончания срока приема заявок Закупка блоков ФБССанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003049

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка блоков ФБС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 09:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации_к Договору поставки (прямой)_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 3 к Договору поставки_прямой_ЦЗС_Покупатель_Соглашение об ЭДО - ПравкиДарьи.docx

    Договор_Поставки_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    АП003049_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 581

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    s.balashov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка блоков ФБС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 18:00 GMT +327.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003049Дата и время окончания срока приема заявок Закупка блоков ФБССанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 09:2915.09.2021 09:2915.09.2021 09:29Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003049Подведение итогов не позднее Закупка блоков ФБССанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 09:2915.09.2021 09:29Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003049Подведение итогов не позднее Закупка блоков ФБССанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка блоков ФБС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.111

    Блоки фундаментов железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1047342/name/6156f1b4875c66.91930037

    01.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок ФБС 24.6.6-т (В30 F200 W8)"

    Кол-во: 358

    "Позиция 2"

    "Блок ФБС 12.6.6-т (В30 F200 W8)"

    Кол-во: 91

    "Позиция 3"

    "Блок ФБС 9.6.6-т (В30 F200 W8)"

    Кол-во: 320

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