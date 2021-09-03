Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ (оказание услуг) по восстановлению асфальтового покрытия

    Выполнение работ (оказание услуг) по восстановлению асфальтового покрытия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:5903.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587438Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (оказание услуг) по восстановлению асфальтового покрытияМахачкалаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110587438

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ (оказание услуг) по восстановлению асфальтового покрытия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 09:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Техническое_задание_.pdf..docx

    Извещение.doc

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_Форме_1_ЦП.docx

    ПД_подряда_СМР_4_типов._150119.pdf..doc

    Локально_сметный_расчет_асфальт.pdf.pdf

    Протокол_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА

    Юридический адрес

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева, 32

    Почтовый адрес

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева 32, 32

    Контактный телефон

    +7 8722 51-56-67

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki.mahgaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Эминов Мурад Максимович

    Место рассмотрения предложений

    Махачкала

    Закупки и тендеры Республика Дагестан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ (оказание услуг) по восстановлению асфальтового покрытия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587438Подведение итогов не позднее Выполнение работ (оказание услуг) по восстановлению асфальтового покрытияМахачкала

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ (оказание услуг) по восстановлению асфальтового покрытия

    Начальная цена

    502 219,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА

    Адрес местонахождения

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева, 32

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева 32, 32

    Классификатор ОКПД2

    42.11.2

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025801/name/6135f00448ab57.80013721

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32110281960
    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Торжке
    Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия для филиала АО «Газпром...
    484871
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.05.2021 08:59(GMT+03:00)
    99 074
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить