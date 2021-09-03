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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку химической продукции (фоторезист ФП-25) для нужд АО «ОКБ-Планета»

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку химической продукции (фоторезист ФП-25) для нужд АО «ОКБ-Планета»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фоторезиста позитивного ФП-25.Великий НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110587456

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    07/ЗКвЭФ

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку химической продукции (фоторезист ФП-25) для нужд АО «ОКБ-Планета»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 09:30

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение__1_к_ТКП_сведения_ПП_РФ_925_ПП_РФ_2013.xlsx

    Проект_договора_поставки.docx

    Техническое_задание.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Итоговый_протокол.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОКБ-ПЛАНЕТА
    Все закупки и тендеры АО ОКБ-ПЛАНЕТА

    Юридический адрес

    173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н

    Почтовый адрес

    173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н

    Контактный телефон

    +7 8162 69-30-92

    Факс

    +7 8162 69-30-92

    Адрес электронной почты

    lavreshinaav@okbplaneta.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврешина Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фоторезиста позитивного ФП-25.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 15:0006.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587456Подведение итогов не позднее Поставка фоторезиста позитивного ФП-25.Великий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фоторезиста позитивного ФП-25.

    Начальная цена

    2 092 336,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ-ПЛАНЕТА
    Все закупки и тендеры АО ОКБ-ПЛАНЕТА

    Адрес местонахождения

    173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н

    Классификатор ОКПД2

    20.59.5

    Продукты химические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024938/name/61320906788cd1.55929557

    03.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024941/name/6132094c0210e1.69939876

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 60.00000

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    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
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