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    Главная / Торги / Пункт редуцирования газа

    Пункт редуцирования газа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:5906.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587424Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пунктов редуцирования газа шкафныхКраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110587424

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Пункт редуцирования газа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 09:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    210_18_2021_ГРПШ_Цемдолина.rar

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Юридический адрес

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    Почтовый адрес

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Контактный телефон

    +7 861 279-31-32

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Y.Panova@gazpromgk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панова Яна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пунктов редуцирования газа шкафных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587424Подведение итогов не позднее Поставка пунктов редуцирования газа шкафныхКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пунктов редуцирования газа шкафных

    Начальная цена

    640 000,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    42.21.1

    Коммуникации инженерные для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027346/name/61385cfdd3f917.95421090

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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