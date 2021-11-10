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Номер извещения
ГП144396
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка квадрокоптеров и ноутбуков
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 10:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+49 5741 481 72 доб. 498
Факс
--
Адрес электронной почты
t.kruchenitskaya@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крученицкая Татьяна Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка квадрокоптеров и ноутбуков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.11.2021 13:00 GMT +310.11.2021 13:0010.11.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144396Дата и время окончания срока приема заявок Закупка квадрокоптеров и ноутбуковМосква
Подведение итогов не позднее
01.12.2021 17:0001.12.2021 17:0001.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144396Подведение итогов не позднее Закупка квадрокоптеров и ноутбуковМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка квадрокоптеров и ноутбуков
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
26.20.11.110
Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 18
Кол-во: 9
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 7
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