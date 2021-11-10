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    Главная / Торги / Закупка квадрокоптеров и ноутбуков

    Закупка квадрокоптеров и ноутбуков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.11.2021 13:0010.11.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144396Дата и время окончания срока приема заявок Закупка квадрокоптеров и ноутбуковМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144396

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка квадрокоптеров и ноутбуков

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 10:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол.pdf

    Паспорт_предприятия.xlsx

    Форма_заявки.doc

    Форма__ТКП_дроны_и_ноутбук__2_.XLSX

    ТЗ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +49 5741 481 72 доб. 498

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    t.kruchenitskaya@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крученицкая Татьяна Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка квадрокоптеров и ноутбуков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.11.2021 13:00 GMT +310.11.2021 13:0010.11.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144396Дата и время окончания срока приема заявок Закупка квадрокоптеров и ноутбуковМосква

    Подведение итогов не позднее

    01.12.2021 17:0001.12.2021 17:0001.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144396Подведение итогов не позднее Закупка квадрокоптеров и ноутбуковМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.12.202101.12.2021 17:0001.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144396Подведение итогов не позднее Закупка квадрокоптеров и ноутбуковМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка квадрокоптеров и ноутбуков

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1100296/name/61a9f80cb54717.80473870

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro + Smart Controller"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Сумка для фото-та Hama H-103833 Syscase 90 Colt"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор для дрона АКБ для Mavic 2 Enterprise (Part 2)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "USB flash 64 ГБ USB TRANSCEND Jetflash 790 64ГБ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Картридер внешний HAMA Multi"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Карта памяти для дрона microSDXC UHS-I U3 SANDISK Extreme 64 ГБ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 7"

    "Карта памяти для фото-та microSDXC UHS-I U3 SANDISK Extreme 64 ГБ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 8"

    "Внешний аккумулятор XIAOMI Redmi Power Bank PB200LZM"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Комплект дополнительного оборудования для квадрокоптера Mavic 2 Enterprise Fly More Kit (Part1)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd1053ur, 17.3", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 1000ГБ, 256ГБ SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650 - 4096 Мб, Free DOS, 22R66EA, черный/зеленый"

    Кол-во: 7

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    Челябинская область
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