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Номер извещения
ГП144375
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag). (Тесты на Ковид).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 09:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1940
Факс
--
Адрес электронной почты
ser.davydov@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Давыдов Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag). (Тесты на Ковид)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 12:00 GMT +302.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144375Дата и время окончания срока приема заявок Поставка наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag). (Тесты на Ковид)Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 12:0002.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144375Дата и время вскрытия заявок Поставка наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag). (Тесты на Ковид)Москва
Подведение итогов не позднее
09.10.2021 12:0009.10.2021 12:0009.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144375Подведение итогов не позднее Поставка наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag). (Тесты на Ковид)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag). (Тесты на Ковид)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
21.10.60.196
Документация лота
Кол-во: 3000
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