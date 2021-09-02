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    Главная / Торги / Поставка наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag). (Тесты на Ковид).

    Поставка наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag). (Тесты на Ковид).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144375Дата и время окончания срока приема заявок Поставка наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag). (Тесты на Ковид)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144375

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag). (Тесты на Ковид).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 09:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СТНГ_ЗКП_Рамочный_с_приложениями.doc

    ТЗ_тест_ковид.docx

    Форма_КП__Тест_ковид.xlsx

    ГП144375_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1940

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ser.davydov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Давыдов Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag). (Тесты на Ковид)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 12:00 GMT +302.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144375Дата и время окончания срока приема заявок Поставка наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag). (Тесты на Ковид)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 12:0002.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144375Дата и время вскрытия заявок Поставка наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag). (Тесты на Ковид)Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2021 12:0009.10.2021 12:0009.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144375Подведение итогов не позднее Поставка наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag). (Тесты на Ковид)Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    09.10.202109.10.2021 12:0009.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144375Подведение итогов не позднее Поставка наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag). (Тесты на Ковид)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag). (Тесты на Ковид)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    21.10.60.196

    Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного происхождения; наборы диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1053828/name/6163d78e3f7442.23724346

    11.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COViD-19 Ag), тесты КОВИД"

    Кол-во: 3000

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    310 971 170
    Лоты:
    1
    Регион:
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