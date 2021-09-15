"Выполнение ремонта насосного агрегата В-ДВН-2,5/63-600-СТ1 для нужд АО «ОмскВодоканал»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, в течение 30 календарных дней после подписания акта приемки оказанных услуг. В случае, если победитель конкурентного отбора является субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет производится в течение 15 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг при условии предоставления полного комплекта вышеуказанных документов в соответствии с п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352.