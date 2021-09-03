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    Главная / Торги / Поставка масла для компрессоров CompAir

    Поставка масла для компрессоров CompAir

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:3003.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144374Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масла для компрессоров CompAir115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144374

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЦ-0138-21-МТ

    Наименование закупки

    Поставка масла для компрессоров CompAir

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 09:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1.1._Техническое_задание_0138.docx

    0._Инструкция_для_участников_закупок_0138.docx

    1._Коммерческое_предложение__Форма_1.1__0138.xlsx

    2.1._Пр._1_ТФД_ЗНДХ_3.1.xlsx

    2.2._Пр._2_ТФД_ЗНДХ_3.1.docx

    1.2._Инструкция_при_отправке_ТМЦ.docx

    2._ТФД_ЗНДХ_3.1_Договор_поставки.docx

    2.3._Пр._3_ТФД_ЗНДХ_3.1.docx

    Письмо_о_завершении_0138.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 739-01-60 доб. 1619

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    IKurguz@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кургуз Игорь Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масла для компрессоров CompAir

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 09:30 GMT +303.09.2021 09:3003.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144374Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масла для компрессоров CompAir115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 09:3003.09.2021 09:3003.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144374Дата и время вскрытия заявок Поставка масла для компрессоров CompAir115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2021 17:0001.10.2021 17:0001.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144374Подведение итогов не позднее Поставка масла для компрессоров CompAir115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 17:0001.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144374Подведение итогов не позднее Поставка масла для компрессоров CompAir115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масла для компрессоров CompAir

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 100 литров.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ООО «Зарнестсервис» (г. Усинск, ул. Магистральная, 19)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    20.59.41

    Материалы смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.4

    Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов

    Документация лота

    1.2._Инструкция_при_отправке_ТМЦ.docx

    26.08.2021

    2.3._Пр._3_ТФД_ЗНДХ_3.1.docx

    26.08.2021

    2.2._Пр._2_ТФД_ЗНДХ_3.1.docx

    26.08.2021

    2.1._Пр._1_ТФД_ЗНДХ_3.1.xlsx

    26.08.2021

    2._ТФД_ЗНДХ_3.1_Договор_поставки.docx

    26.08.2021

    1.1._Техническое_задание_0138.docx

    26.08.2021

    1._Коммерческое_предложение__Форма_1.1__0138.xlsx

    26.08.2021

    0._Инструкция_для_участников_закупок_0138.docx

    26.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1050548/name/615d4da19dbf97.83944263

    06.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка масла для компрессоров CompAir"

    Кол-во: 2100

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    Прием заявок:
    14.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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