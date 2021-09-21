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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144391
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений №ОЗП21-07-98 предмет: «Поставка систем хранения данных (2 комплекта) для нужд Банка ГПБ (АО)»
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 09:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солкан Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Системы хранения данных (2 комплекта) для нужд Банка ГПБ (АО)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2021 13:00 GMT +321.09.2021 13:0021.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144391Дата и время окончания срока приема заявок Системы хранения данных (2 комплекта) для нужд Банка ГПБ (АО)Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.09.2021 13:0021.09.2021 13:0021.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144391Дата и время вскрытия заявок Системы хранения данных (2 комплекта) для нужд Банка ГПБ (АО)Москва
Подведение итогов не позднее
05.11.2021 18:0005.11.2021 18:0005.11.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144391Подведение итогов не позднее Системы хранения данных (2 комплекта) для нужд Банка ГПБ (АО)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Системы хранения данных (2 комплекта) для нужд Банка ГПБ (АО)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
63
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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