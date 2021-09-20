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Номер извещения
ГП144385
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 09:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11458
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
andrey.betev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бетев Андрей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения на базе SimpleOne или Naumen.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2021 11:30 GMT +320.09.2021 11:3020.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144385Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения на базе SimpleOne или Naumen.Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2021 11:3020.09.2021 11:3020.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144385Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения на базе SimpleOne или Naumen.Москва
Подведение итогов не позднее
10.12.2021 09:0010.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144385Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения на базе SimpleOne или Naumen.Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
10.12.202110.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144385Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения на базе SimpleOne или Naumen.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения на базе SimpleOne или Naumen.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
62
62
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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