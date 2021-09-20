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    Главная / Торги / Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения.

    Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 11:3020.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144385Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения на базе SimpleOne или Naumen.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144385

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция_претенденту.doc

    СервисДеск_Вопрос_Ответ.xlsx

    Функционально_технические_требования_на_проект__Внедрение_новой_информационной_.DOCX

    Форма_4_для_заполнения.xlsx

    Копия_Наименование_участника_Форма_5_ТКП.xlsx

    Необходимые_документы_для_участия.xlsx

    Форма_соглашения_о_конф.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00 доб. 11458

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    andrey.betev@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бетев Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения на базе SimpleOne или Naumen.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 11:30 GMT +320.09.2021 11:3020.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144385Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения на базе SimpleOne или Naumen.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.09.2021 11:3020.09.2021 11:3020.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144385Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения на базе SimpleOne или Naumen.Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2021 09:0010.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144385Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения на базе SimpleOne или Naumen.Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144385Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения на базе SimpleOne или Naumen.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk» включая поставку программного обеспечения на базе SimpleOne или Naumen.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62

    Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

    Документация лота

    Копия_Наименование_участника_Форма_5_ТКП.xlsx

    06.12.2021

    Форма_4_для_заполнения.xlsx

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по проекту «Внедрение новой информационной системы Service Desk»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Поставка программного обеспечения"

    Кол-во: 1

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