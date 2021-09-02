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Наименование процедуры
Реализация автомобиля ЗИЛ-130-63Б (VIN) ХTZ 431412 (4519) М 434ТО 54, г. Калачинск
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Калачинск
Номер извещения
ГП144369
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
Предмет договора
Реализация автомобиля ЗИЛ-130-63Б (VIN) ХTZ 431412 (4519) М 434ТО 54, г. Калачинск
Начальная цена
116100.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
26-08-2021 09:04 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Не на ходу. Требуется: капитальный ремонт двигателя, замена редуктора заднего моста, замена АКБ, замена ГУР, замена тяг рулевого управления, ремонт КПП, замена внутренней обшивки крыши кабины, замена топливного насоса, замена рессор, замена насоса пожарной установки, замена бака для пенообразователя. Течь емкости под воду. Искривлена рама.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
Юридический адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
Контактный телефон
+7 911 115-29-28
Адрес электронной почты
rodak.av@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родак Артем Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
-
Адрес эл. почты продавца/инициатора
terminal@gazprom-neft.ru
Телефон продавца/инициатора
(812) доб.679-56-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победитель определяется путем проведения аукционных торгов на повышение.
Требования, предъявляемые к Участнику
По запросу.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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