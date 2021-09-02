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Наименование процедуры
Реализация автомобиля ГАЗ-32213 А 879 ОМ 154 (6977), 2011 г.в., г. Барабинск
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Барабинск, ул. Гутова 24
Номер извещения
ГП144368
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
Предмет договора
Реализация автомобиля ГАЗ-32213 А 879 ОМ 154 (6977), 2011 г.в., г. Барабинск
Начальная цена
124650.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
26-08-2021 09:01 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
На условном ходу. Множественные очаги коррозии кузова, кабины, капота. Требуется диагностика и возможно капитальный ремонт двигателя (наблюдается повышенный расход масла). Критический износ покрышек. Неудовлетворительное состояние сидений салона. Требуется ремонт подвески и КПП (повышенный шум на 2,3,5 передачах).
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
Юридический адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
Контактный телефон
+7 911 115-29-28
Адрес электронной почты
rodak.av@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родак Артем Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
-
Адрес эл. почты продавца/инициатора
terminal@gazprom-neft.ru
Телефон продавца/инициатора
(812) доб.679-56-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победитель определяется путем проведения аукционных торгов на повышение.
Требования, предъявляемые к Участнику
По запросу.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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