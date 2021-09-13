Провода и кабели (КГВВнг, ВБШвнг, МКЭШ, ПуГВ) - 671 м.

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Провода и кабели (КГВВнг, ВБШвнг, МКЭШ, ПуГВ) - 671 м.

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Не указан

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Требования к документации

117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 50.00000

"Позиция 2" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 50.00000

"Позиция 3" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 100.00000

"Позиция 4" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 200.00000

"Позиция 5" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 31.00000

"Позиция 6" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 11.00000

"Позиция 7" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 16.00000

"Позиция 8" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 77.00000

"Позиция 9" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 26.00000

"Позиция 10" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 33.00000

"Позиция 11" "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования" Кол-во: 62.00000