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    Главная / Торги / Режущий инструмент ТМ "FRAISA" (Извещение 153/47-2021)

    Режущий инструмент ТМ "FRAISA" (Извещение 153/47-2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 06:1503.09.2021 06:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587404Дата и время окончания срока приема заявок Режущий инструмент ТМ "FRAISA"ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110587404

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    153/47-2021

    Наименование закупки

    Режущий инструмент ТМ "FRAISA" (Извещение 153/47-2021)

    Валюта процедуры

    CHF

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 09:21

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол__153_1_47_2021ЗК.pdf

    Часть_I_II._Документация_об_аукционе_СМП_153_47_2021.docx

    Извещение_о_проведении_аукциона_СМП_153_47_2021.docx

    Часть_III._Техническое_задание.docx

    Часть_IV._Проект_договора.docx

    Расчет_НМЦ.xlsx

    Приложение_к_техническому_заданию.xlsx

    Каталог_Fraisa_High_performance_milling_tools_2020__HIB01861__compressed_file_.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 216-22-77

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухамедьяров Евгений Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Режущий инструмент ТМ "FRAISA"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:4515.09.2021 14:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587404Подведение итогов не позднее Режущий инструмент ТМ "FRAISA"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Режущий инструмент ТМ "FRAISA"

    Начальная цена

    97 547,15

    Валюта

    CHF

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    157 594,20 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка режущего инструмента ТМ «Fraisa» в количестве 650 шт. Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть III Документации об аукционе к Извещению №153/47-2021) и Проектом договора (Часть IV Документации об аукционе к Извещению №153/47-2021).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик обязан своими силами или с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 18, или на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге. В случае доставки Товара на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге, Покупатель получает Товар путем самовывоза. Покупатель выполняет разгрузку Товара своими силами.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации по курсу рубля к швейцарскому франку, установленному ЦБ РФ на день оплаты, путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки каждой партии Товара (после подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 без замечаний). Счет на оплату Поставщик обязан выставить в швейцарских франках не позднее поставки каждой партии Товара. Датой выставления Поставщиком счета на оплату является дата его получения Покупателем в порядке, предусмотренном п. 8.5 проекта Договора. Поставка Товара осуществляется в сроки, установленные в Спецификации (Приложение № 1 к проекту Договора). - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком. - по позиции № 1 - не позднее 70 (семидесяти) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком. Позицией № 1 считать наконечник NF-16-04-06-90-16. Поставка Товара осуществляется партиями, по мере возникновения потребности у Покупателя, исключительно по письменным заявкам Покупателя. В заявке должны быть отражены наименование, количество и ассортимент Товара в соответствии со Спецификацией. В Спецификации указываются ассортимент и максимальное количество Товара, которое Поставщик обязуется поставить по Договору. Поставщик обязан не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты фактической поставки Товара, в письменной форме (в том числе факсимильной связью или по электронной почте) проинформировать Покупателя о предстоящей поставке с указанием лиц, осуществляющих доставку Товара. При доставке Товара в транспортном средстве Поставщика (третьего лица) должен быть Товар только Покупателя (условие пропускного режима на предприятии). Допускается неполная выборка Товара Покупателем по ассортименту и количеству.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    46.9

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030000/name/613b1b595591d3.84947447

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наконечник NF-16-04-06-90-16"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Фреза C15550.450"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Фреза С15559.610"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Фреза Р8100.300"

    Кол-во: 35

    "Позиция 5"

    "Фреза Р8100.391"

    Кол-во: 35

    "Позиция 6"

    "Фреза P8100.450"

    Кол-во: 80

    "Позиция 7"

    "Фреза P8100.501"

    Кол-во: 65

    "Позиция 8"

    "Фреза P8100.610"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "Фреза P8100.682"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "Фреза Р45262.300"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "Фреза Р45362.391"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Фреза P8200.391"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Фреза P8200.610"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Фреза C15559.450"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Фреза Р15223.501"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Фреза P45217.258"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "Метчик E10214174 М10-ISO1(4H) DIN371"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Метчик EH0570034 M2-IS02(6H)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Метчик EH0570044 M3-IS02(6H)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Сверло B620140600"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Фреза P8820.302"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Фреза P15223.682"

    Кол-во: 10

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