Режущий инструмент ТМ "FRAISA" (Извещение 153/47-2021)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации по курсу рубля к швейцарскому франку, установленному ЦБ РФ на день оплаты, путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки каждой партии Товара (после подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 без замечаний). Счет на оплату Поставщик обязан выставить в швейцарских франках не позднее поставки каждой партии Товара. Датой выставления Поставщиком счета на оплату является дата его получения Покупателем в порядке, предусмотренном п. 8.5 проекта Договора. Поставка Товара осуществляется в сроки, установленные в Спецификации (Приложение № 1 к проекту Договора). - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком. - по позиции № 1 - не позднее 70 (семидесяти) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком. Позицией № 1 считать наконечник NF-16-04-06-90-16. Поставка Товара осуществляется партиями, по мере возникновения потребности у Покупателя, исключительно по письменным заявкам Покупателя. В заявке должны быть отражены наименование, количество и ассортимент Товара в соответствии со Спецификацией. В Спецификации указываются ассортимент и максимальное количество Товара, которое Поставщик обязуется поставить по Договору. Поставщик обязан не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты фактической поставки Товара, в письменной форме (в том числе факсимильной связью или по электронной почте) проинформировать Покупателя о предстоящей поставке с указанием лиц, осуществляющих доставку Товара. При доставке Товара в транспортном средстве Поставщика (третьего лица) должен быть Товар только Покупателя (условие пропускного режима на предприятии). Допускается неполная выборка Товара Покупателем по ассортименту и количеству.