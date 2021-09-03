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Номер извещения
32110587404
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Режущий инструмент ТМ "FRAISA" (Извещение 153/47-2021)
Валюта процедуры
CHF
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
26.08.2021 09:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 216-22-77
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мухамедьяров Евгений Станиславович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Режущий инструмент ТМ "FRAISA"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Режущий инструмент ТМ "FRAISA"
Начальная цена
97 547,15
Валюта
CHF
Размер обеспечения заявки (в рублях)
157 594,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка режущего инструмента ТМ «Fraisa» в количестве 650 шт. Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть III Документации об аукционе к Извещению №153/47-2021) и Проектом договора (Часть IV Документации об аукционе к Извещению №153/47-2021).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставщик обязан своими силами или с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 18, или на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге. В случае доставки Товара на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге, Покупатель получает Товар путем самовывоза. Покупатель выполняет разгрузку Товара своими силами.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
25.73.40
46.9
Документация лота
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 80
Кол-во: 65
Кол-во: 60
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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