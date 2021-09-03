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    Главная / Торги / Оказание услуги по промывке резервуара чистой воды объемом 800 м³ от остатков ила, грязи и обрастания стен и колон, полный химический анализ воды

    Оказание услуги по промывке резервуара чистой воды объемом 800 м³ от остатков ила, грязи и обрастания стен и колон, полный химический анализ воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587341Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по промывке резервуара чистой воды объемом 800 м³ от остатков ила, грязи и обрастания стен и колон, полный химический анализ водыМосковская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110587341

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуги по промывке резервуара чистой воды объемом 800 м³ от остатков ила, грязи и обрастания стен и колон, полный химический анализ воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.08.2021 09:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__1_.docx

    Документация.doc

    Проект_договора_Промывка_резервуара_чистой_воды_2021.doc

    Техническое_задание.docx

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
    Все закупки и тендеры АО НИИЭМ

    Юридический адрес

    143502, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ИСТРА, УЛ ПАНФИЛОВА, 11,

    Почтовый адрес

    143502, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. ИСТРА, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 11

    Контактный телефон

    +7 903 670-28-03

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@niiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеева Виктория Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуги по промывке резервуара чистой воды объемом 800 м³ от остатков ила, грязи и обрастания стен и колон, полный химический анализ воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 11:00 GMT +303.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587341Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по промывке резервуара чистой воды объемом 800 м³ от остатков ила, грязи и обрастания стен и колон, полный химический анализ водыМосковская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 11:0003.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110587341Дата и время вскрытия заявок Оказание услуги по промывке резервуара чистой воды объемом 800 м³ от остатков ила, грязи и обрастания стен и колон, полный химический анализ водыМосковская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587341Подведение итогов не позднее Оказание услуги по промывке резервуара чистой воды объемом 800 м³ от остатков ила, грязи и обрастания стен и колон, полный химический анализ водыМосковская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуги по промывке резервуара чистой воды объемом 800 м³ от остатков ила, грязи и обрастания стен и колон, полный химический анализ воды

    Начальная цена

    208 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11, ВЗУ АО «НИИЭМ»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Выполнение работ не позднее 5 дней с даты подписания договора. Оплата в течение 10 календарных дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО НИИЭМ

    Адрес местонахождения

    143502, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ИСТРА, УЛ ПАНФИЛОВА, 11,

    143502, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. ИСТРА, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 11

    Классификатор ОКПД2

    42.21.13.125

    Сооружение очистное-водоснабжения

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026489/name/613715f05ff3d3.35633594

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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