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Номер извещения
32110587341
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуги по промывке резервуара чистой воды объемом 800 м³ от остатков ила, грязи и обрастания стен и колон, полный химический анализ воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
26.08.2021 09:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143502, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ИСТРА, УЛ ПАНФИЛОВА, 11,
Почтовый адрес
143502, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. ИСТРА, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 11
Контактный телефон
+7 903 670-28-03
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@niiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гордеева Виктория Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11
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Оказание услуги по промывке резервуара чистой воды объемом 800 м³ от остатков ила, грязи и обрастания стен и колон, полный химический анализ воды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 11:00 GMT +303.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587341Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по промывке резервуара чистой воды объемом 800 м³ от остатков ила, грязи и обрастания стен и колон, полный химический анализ водыМосковская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 11:0003.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110587341Дата и время вскрытия заявок Оказание услуги по промывке резервуара чистой воды объемом 800 м³ от остатков ила, грязи и обрастания стен и колон, полный химический анализ водыМосковская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.09.202106.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587341Подведение итогов не позднее Оказание услуги по промывке резервуара чистой воды объемом 800 м³ от остатков ила, грязи и обрастания стен и колон, полный химический анализ водыМосковская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуги по промывке резервуара чистой воды объемом 800 м³ от остатков ила, грязи и обрастания стен и колон, полный химический анализ воды
Начальная цена
208 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11, ВЗУ АО «НИИЭМ»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИЭМ
Все закупки и тендеры АО НИИЭМ
Адрес местонахождения
143502, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ИСТРА, УЛ ПАНФИЛОВА, 11,
143502, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. ИСТРА, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 11
42.21.13.125
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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