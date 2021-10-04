www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110589222
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка аппаратов телефонных, устройств для приема и передачи речи, запасных частей и компонентов для радиоаппаратуры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
26.08.2021 14:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1184
Факс
Адрес электронной почты
31763@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павличук Михаил Михайлович
Место рассмотрения предложений
119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аппаратов телефонных, устройств для приема и передачи речи, запасных частей и компонентов для радиоаппаратуры
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.10.202112.10.2021 10:0012.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589222Подведение итогов не позднее Поставка аппаратов телефонных, устройств для приема и передачи речи, запасных частей и компонентов для радиоаппаратуры119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аппаратов телефонных, устройств для приема и передачи речи, запасных частей и компонентов для радиоаппаратуры
Начальная цена
2 380 843,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
26.30.23.000
26.30.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.