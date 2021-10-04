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    Главная / Торги / Поставка аппаратов телефонных, устройств для приема и передачи речи, запасных частей и компонентов для радиоаппаратуры

    Поставка аппаратов телефонных, устройств для приема и передачи речи, запасных частей и компонентов для радиоаппаратуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2021 10:0004.10.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589222Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппаратов телефонных, устройств для приема и передачи речи, запасных частей и компонентов для радиоаппаратуры119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589222

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аппаратов телефонных, устройств для приема и передачи речи, запасных частей и компонентов для радиоаппаратуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    26.08.2021 14:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обоснование_НМЦД.pdf

    Запрос_котировок_в_электронной_форме_21_09_2021.docx

    Протокол__2021_355__Подведение_итогов_ЗК_в_эл._форме___32110589222__3_заявки_.doc

    Протокол__2021_355__Подведение_итогов_ЗК_в_эл._форме___32110589222__3_заявки_.pdf

    Перечень_изменений_32110589222___21_09_2021.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1184

    Факс

    Адрес электронной почты

    31763@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павличук Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аппаратов телефонных, устройств для приема и передачи речи, запасных частей и компонентов для радиоаппаратуры

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.10.202112.10.2021 10:0012.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589222Подведение итогов не позднее Поставка аппаратов телефонных, устройств для приема и передачи речи, запасных частей и компонентов для радиоаппаратуры119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппаратов телефонных, устройств для приема и передачи речи, запасных частей и компонентов для радиоаппаратуры

    Начальная цена

    2 380 843,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    26.30.23.000

    Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях)

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30.21

    Производство пользовательского (оконечного) оборудования проводной телефонной связи с проводными или беспроводными телефонными трубками

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1056210/name/61668cd356fa44.98792879

    13.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1056211/name/61668cd70ddd65.55543219

    13.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройства для передачи и приема речи"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Аппараты телефонные"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Запасные части и компоненты для радиолокационной и радиоаппаратуры"

    Кол-во: 1.00000

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