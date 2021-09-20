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    Главная / Торги / Аварийный желоб МПНЛЗ

    Аварийный желоб МПНЛЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 23:0020.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144366Дата и время окончания срока приема заявок Аварийный желоб МПНЛЗСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144366

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аварийный желоб МПНЛЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 08:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо_приглашение_к_участию.doc

    Приложение_3_Форма_договора_подряда.docx

    ТЗ_аварийный_желоб.doc

    Форма_коммерческого_предложения.docx

    C_0665_401_81C_102230_01.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

    Юридический адрес

    198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47

    Почтовый адрес

    198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47

    Контактный телефон

    +7 923 573-73-74

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Olesya.Tihonkih@lsss.kzgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихоньких Олеся Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аварийный желоб МПНЛЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 23:00 GMT +320.09.2021 23:0020.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144366Дата и время окончания срока приема заявок Аварийный желоб МПНЛЗСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.09.2021 23:0020.09.2021 23:0020.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144366Дата и время вскрытия заявок Аварийный желоб МПНЛЗСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 23:0030.09.2021 23:0030.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144366Подведение итогов не позднее Аварийный желоб МПНЛЗСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 23:0030.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144366Подведение итогов не позднее Аварийный желоб МПНЛЗСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аварийный желоб МПНЛЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

    Адрес местонахождения

    198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.110

    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок

    25.29.99.000

    Услуги по производству резервуаров, цистерн и аналогичных емкостей из металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком

    25.29.11.990

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из прочих металлов, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования прочие

    25.29.11.910

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из черных металлов и алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    Документация лота

    Письмо_приглашение_к_участию.doc

    07.09.2021

    C_0665_401_81C_102230_01.rar

    07.09.2021

    Форма_коммерческого_предложения.docx

    07.09.2021

    Приложение_3_Форма_договора_подряда.docx

    07.09.2021

    ТЗ_аварийный_желоб.doc

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аварийный желоб МПНЛЗ"

    Кол-во: 1

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