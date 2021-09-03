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Номер извещения
ГП144365
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
(36870) Ручка дверная стальная нажимная Дверь металлическая противопожарная 2400-1000 Замок навесной Брезент 10*3 м Пеноплекс Комфорт 50мм Изовер 1,2*14м 5см Стеклоткань Пена монтажная 900 мл Клапан пожарного крана КПК-65-2 Сендвич-панель стеновая ПС 1200*6000*200 Сендвич-панель кровельная ПК 1000*6600*200 {с базальтовым наполнителем} Панель стеновая негорючая 2440х1220х8 Криплат СМЛ полимер глянцевый RAL7036 Плинтус напольный Поликарбонат прозрачный 2,1х6,0
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 08:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-95
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
godunov.e@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Годунов Егор Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Ручка дверная стальная нажимная Дверь металлическая противопожарная 2400-1000 Замок навесной Брезент 10*3 м Пеноплекс Комфорт 50мм Изовер 1,2*14м 5см Стеклоткань Пена монтажная 900 мл Клапан пожарного крана КПК-65-2 Сендвич-панель стеновая ПС 1200*6000*200 Сендвич-панель кровельная ПК 1000*6600*200 {с базальтовым наполнителем} Панель стеновая негорючая 2440х1220х8 Криплат СМЛ полимер глянцевый RAL7036 Плинтус напольный Поликарбонат прозрачный 2,1х6,0
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 07:30 GMT +303.09.2021 07:3003.09.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144365Дата и время окончания срока приема заявок Ручка дверная стальная нажимная Дверь металлическая противопожарная 2400-1000 Замок навесной Брезент 10*3 м Пеноплекс Комфорт 50мм Изовер 1,2*14м 5см Стеклоткань Пена монтажная 900 мл Клапан пожарного крана КПК-65-2 Сендвич-панель стеновая ПС 1200*6000*200 Сендвич-панель кровельная ПК 1000*6600*200 {с базальтовым наполнителем} Панель стеновая негорючая 2440х1220х8 Криплат СМЛ полимер глянцевый RAL7036 Плинтус напольный Поликарбонат прозрачный 2,1х6,0Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 00:3030.09.2021 00:3030.09.2021 00:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144365Подведение итогов не позднее Ручка дверная стальная нажимная Дверь металлическая противопожарная 2400-1000 Замок навесной Брезент 10*3 м Пеноплекс Комфорт 50мм Изовер 1,2*14м 5см Стеклоткань Пена монтажная 900 мл Клапан пожарного крана КПК-65-2 Сендвич-панель стеновая ПС 1200*6000*200 Сендвич-панель кровельная ПК 1000*6600*200 {с базальтовым наполнителем} Панель стеновая негорючая 2440х1220х8 Криплат СМЛ полимер глянцевый RAL7036 Плинтус напольный Поликарбонат прозрачный 2,1х6,0Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.09.202130.09.2021 00:3030.09.2021 00:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144365Подведение итогов не позднее Ручка дверная стальная нажимная Дверь металлическая противопожарная 2400-1000 Замок навесной Брезент 10*3 м Пеноплекс Комфорт 50мм Изовер 1,2*14м 5см Стеклоткань Пена монтажная 900 мл Клапан пожарного крана КПК-65-2 Сендвич-панель стеновая ПС 1200*6000*200 Сендвич-панель кровельная ПК 1000*6600*200 {с базальтовым наполнителем} Панель стеновая негорючая 2440х1220х8 Криплат СМЛ полимер глянцевый RAL7036 Плинтус напольный Поликарбонат прозрачный 2,1х6,0Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ручка дверная стальная нажимная Дверь металлическая противопожарная 2400-1000 Замок навесной Брезент 10*3 м Пеноплекс Комфорт 50мм Изовер 1,2*14м 5см Стеклоткань Пена монтажная 900 мл Клапан пожарного крана КПК-65-2 Сендвич-панель стеновая ПС 1200*6000*200 Сендвич-панель кровельная ПК 1000*6600*200 {с базальтовым наполнителем} Панель стеновая негорючая 2440х1220х8 Криплат СМЛ полимер глянцевый RAL7036 Плинтус напольный Поликарбонат прозрачный 2,1х6,0
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 460
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 40
Кол-во: 24
Кол-во: 30
Кол-во: 14
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 10
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