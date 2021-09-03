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    Главная / Торги / (36870) Ручка дверная стальная нажимная Дверь металлическая противопожарная 2400-1000 Замок навесной Брезент 10*3 м Пеноплекс Комфорт 50мм Изовер 1,2*14м 5см Стеклоткань Пена монтажная 900 мл Клапан пожарного крана КПК-65-2 Сендвич-панель стеновая ПС 1200*6000*200 Сендвич-панель кровельная ПК 1000*6600*200 {с базальтовым наполнителем} Панель стеновая негорючая 2440х1220х8 Криплат СМЛ полимер глянцевый RAL7036 Плинтус напольный Поликарбонат прозрачный 2,1х6,0

    (36870) Ручка дверная стальная нажимная Дверь металлическая противопожарная 2400-1000 Замок навесной Брезент 10*3 м Пеноплекс Комфорт 50мм Изовер 1,2*14м 5см Стеклоткань Пена монтажная 900 мл Клапан пожарного крана КПК-65-2 Сендвич-панель стеновая ПС 1200*6000*200 Сендвич-панель кровельная ПК 1000*6600*200 {с базальтовым наполнителем} Панель стеновая негорючая 2440х1220х8 Криплат СМЛ полимер глянцевый RAL7036 Плинтус напольный Поликарбонат прозрачный 2,1х6,0

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 07:3003.09.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144365Дата и время окончания срока приема заявок Ручка дверная стальная нажимная Дверь металлическая противопожарная 2400-1000 Замок навесной Брезент 10*3 м Пеноплекс Комфорт 50мм Изовер 1,2*14м 5см Стеклоткань Пена монтажная 900 мл Клапан пожарного крана КПК-65-2 Сендвич-панель стеновая ПС 1200*6000*200 Сендвич-панель кровельная ПК 1000*6600*200 {с базальтовым наполнителем} Панель стеновая негорючая 2440х1220х8 Криплат СМЛ полимер глянцевый RAL7036 Плинтус напольный Поликарбонат прозрачный 2,1х6,0МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144365

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    36870

    Наименование закупки

    (36870) Ручка дверная стальная нажимная Дверь металлическая противопожарная 2400-1000 Замок навесной Брезент 10*3 м Пеноплекс Комфорт 50мм Изовер 1,2*14м 5см Стеклоткань Пена монтажная 900 мл Клапан пожарного крана КПК-65-2 Сендвич-панель стеновая ПС 1200*6000*200 Сендвич-панель кровельная ПК 1000*6600*200 {с базальтовым наполнителем} Панель стеновая негорючая 2440х1220х8 Криплат СМЛ полимер глянцевый RAL7036 Плинтус напольный Поликарбонат прозрачный 2,1х6,0

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 08:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка___00000036870_от_03.06.2021.xlsx

    Х_ка_36870.pdf

    Бланк_КП.xlsx

    КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_АО_ГОК_Денисовский.docx

    11_Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.docx

    письмо_о_запросе_документов.docx

    Транспортные_компании.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ТОВАРА___БГ_ДГОК.docx

    Отгрузочные_реквизиты_для_АО_ГОК_Денисовский.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-95

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    godunov.e@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Годунов Егор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ручка дверная стальная нажимная Дверь металлическая противопожарная 2400-1000 Замок навесной Брезент 10*3 м Пеноплекс Комфорт 50мм Изовер 1,2*14м 5см Стеклоткань Пена монтажная 900 мл Клапан пожарного крана КПК-65-2 Сендвич-панель стеновая ПС 1200*6000*200 Сендвич-панель кровельная ПК 1000*6600*200 {с базальтовым наполнителем} Панель стеновая негорючая 2440х1220х8 Криплат СМЛ полимер глянцевый RAL7036 Плинтус напольный Поликарбонат прозрачный 2,1х6,0

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 07:30 GMT +303.09.2021 07:3003.09.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144365Дата и время окончания срока приема заявок Ручка дверная стальная нажимная Дверь металлическая противопожарная 2400-1000 Замок навесной Брезент 10*3 м Пеноплекс Комфорт 50мм Изовер 1,2*14м 5см Стеклоткань Пена монтажная 900 мл Клапан пожарного крана КПК-65-2 Сендвич-панель стеновая ПС 1200*6000*200 Сендвич-панель кровельная ПК 1000*6600*200 {с базальтовым наполнителем} Панель стеновая негорючая 2440х1220х8 Криплат СМЛ полимер глянцевый RAL7036 Плинтус напольный Поликарбонат прозрачный 2,1х6,0Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 00:3030.09.2021 00:3030.09.2021 00:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144365Подведение итогов не позднее Ручка дверная стальная нажимная Дверь металлическая противопожарная 2400-1000 Замок навесной Брезент 10*3 м Пеноплекс Комфорт 50мм Изовер 1,2*14м 5см Стеклоткань Пена монтажная 900 мл Клапан пожарного крана КПК-65-2 Сендвич-панель стеновая ПС 1200*6000*200 Сендвич-панель кровельная ПК 1000*6600*200 {с базальтовым наполнителем} Панель стеновая негорючая 2440х1220х8 Криплат СМЛ полимер глянцевый RAL7036 Плинтус напольный Поликарбонат прозрачный 2,1х6,0Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 00:3030.09.2021 00:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144365Подведение итогов не позднее Ручка дверная стальная нажимная Дверь металлическая противопожарная 2400-1000 Замок навесной Брезент 10*3 м Пеноплекс Комфорт 50мм Изовер 1,2*14м 5см Стеклоткань Пена монтажная 900 мл Клапан пожарного крана КПК-65-2 Сендвич-панель стеновая ПС 1200*6000*200 Сендвич-панель кровельная ПК 1000*6600*200 {с базальтовым наполнителем} Панель стеновая негорючая 2440х1220х8 Криплат СМЛ полимер глянцевый RAL7036 Плинтус напольный Поликарбонат прозрачный 2,1х6,0Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ручка дверная стальная нажимная Дверь металлическая противопожарная 2400-1000 Замок навесной Брезент 10*3 м Пеноплекс Комфорт 50мм Изовер 1,2*14м 5см Стеклоткань Пена монтажная 900 мл Клапан пожарного крана КПК-65-2 Сендвич-панель стеновая ПС 1200*6000*200 Сендвич-панель кровельная ПК 1000*6600*200 {с базальтовым наполнителем} Панель стеновая негорючая 2440х1220х8 Криплат СМЛ полимер глянцевый RAL7036 Плинтус напольный Поликарбонат прозрачный 2,1х6,0

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приоритет 100% отсрочка платежа. При использовании авансовой формы оплаты, превышающей 1 млн. руб., поставщик обязан предоставить банковскую!
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ручка дверная стальная нажимная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Дверь металлическая противопожарная 2400-1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Замок навесной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Брезент 10*3 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Пеноплекс Комфорт 50мм"

    Кол-во: 460

    "Позиция 6"

    "Изовер 1,2*14м 5см"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Стеклоткань"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Пена монтажная 900 мл"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Клапан пожарного крана КПК-65-2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 10"

    "Сендвич-панель стеновая ПС 1200*6000*200"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Сендвич-панель кровельная ПК 1000*6600*200 {с базальтовым наполнителем}"

    Кол-во: 14

    "Позиция 12"

    "Панель стеновая негорючая 2440х1220х8 Криплат СМЛ полимер глянцевый RAL7036"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Плинтус напольный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Поликарбонат прозрачный 2,1х6,0"

    Кол-во: 10

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    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
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