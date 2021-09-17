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    Главная / Торги / Поставка сменного нестандартного оборудования по чертежам заказчика

    Поставка сменного нестандартного оборудования по чертежам заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 13:0017.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сменного нестандартного оборудования по чертежам заказчикаМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144372

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    27

    Наименование закупки

    Поставка сменного нестандартного оборудования по чертежам заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 08:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заготовка_втулки_ОЦС_555_275х235х330.jpg

    Заготовка_втулки_бронзовая_205х175х210.jpg

    Колесо_НО6.19.30.01__насоса_Д__2000_21_2.jpg

    Колесо_приводное_чертеж_97617_и1.7z

    Заготовка_втулки_185х155х200_ОЦС555.jpg

    Заготовка_втулки_215х175х250_ОЦС555.jpg

    Заготовка_втулки_БРАЖ9_4__270х210х310.jpg

    Заготовка_втулки_БРАЖ9_4_205х160х165.jpg

    Заготовка_втулки_БРАЖ9_4_275х230х220.jpg

    Заготовка_втулки_ОЦС_555_245х200х230.jpg

    Заготовка_втулки_ОЦС_555_275х215х350.jpg

    Заготовка_втулки_ОЦС_555_280х225х250.jpg

    Кессончик_фурменный_чертеж_22850.01.1200.000СБ.7z

    Колодка_направляющаяа_ч._АА_157_0700_002Б_исп.6.jpg

    Колосник_чертеж_174596.7z

    Лист_защитный_чертеж_028093_1_1_СБ_и2.7z

    Седло_уравнительного_клапана_чертеж_69140_6.7z

    Наконечник_кислородной_фурмы_чертеж_030300_СБ_И2.7z

    Обечайка_верхняя_чертеж_030684СБ.7z

    ось___301287.05.PDF

    Форма_для_заполнения_участниками.xlsx

    Заготовка_втулки_ОЦС_555_335х255х300.jpg

    Заготовка_втулки_ОЦС_555_235х195х270.jpg

    Колесо_ходовое_чертеж_99500и1.7z

    Колесо_рабочее_Н06.19.30.01_к_насосу_Д_2000_21_2.jpg

    Листы_футеровочные_биметаллические_улитки_эксгаустера_чертеж_3Л203__0117697.00.00.7z

    Колодка_направляющая_ч._АА_157_0700_002Б_исп.5.jpg

    Колодка_направляющая_ч._АА_157_0700_003Б_исп.1.bmp.zip

    тяга_301287.01.PDF

    Фланец_клапана_Dn1100_Pn4_чертеж_350374.7z

    Фланец_свод_крышки_чертеж_0630.000.7z

    Холодильник_фурменный_Ф_5_чертеж_031211СБ.7z

    База_чертежей.7z

    гильза_301287.11.PDF

    Гильза_установ.280_нижн.ч.АА140_0002.7z

    Диск_пилы_горячей_резки_металла_чертеж_177432.7z

    Барабан_приводной_чертеж_116628_м.1_9.7z

    Барабан_холостой_чертеж_78267А.7z

    Днище_стальковша_чертеж_4077.01.060.6_СБ.7z

    Заготовка_втулки_БРАЖ9_4_275х215х350.jpg

    Заготовка_втулки_БРАЖ9_4_325х260х350.jpg

    Кессон_сыпучих_чертеж_22850.01.1300.000СБ.7z

    Прокладка_фланцевая_чертеж_030315_1.7z

    Седло_клапана_чертеж_7500.503.300СБ.7z

    Плита_брони_обжиговой_печи_чертеж_08808и1.7z

    Тарелка_уравнительного_клапана_чертеж_69140_5.7z

    Тарель_клапана_чертеж_7500.503.250СБ.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Юридический адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Почтовый адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Контактный телефон

    +7 903 565-20-41

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.sheverdyaev@aofort.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шевердяев Антон Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сменного нестандартного оборудования по чертежам заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 13:00 GMT +317.09.2021 13:0017.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сменного нестандартного оборудования по чертежам заказчикаМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2021 19:0023.09.2021 19:0023.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144372Подведение итогов не позднее Поставка сменного нестандартного оборудования по чертежам заказчикаМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.09.202123.09.2021 19:0023.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144372Подведение итогов не позднее Поставка сменного нестандартного оборудования по чертежам заказчикаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сменного нестандартного оборудования по чертежам заказчика

    Начальная цена

    119 998,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 3-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассматриваются условия с частичным авансированием до 30%, остаток по факту поставки от 30 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Адрес местонахождения

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Классификатор ОКПД2

    25.61.21.000

    Услуги по термообработке металлов, кроме нанесения металлических покрытий

    25.62.20.000

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения

    25.62.10.000

    Услуги по токарной обработке металлических деталей

    25.61.22.190

    Услуги по прочим методам обработки поверхностей металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист защитный чертеж 028093-1-1 СБ и2"

    Кол-во: 94

    "Позиция 2"

    "Кессончик фурменный чертеж 22850.01.1200.000СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Кессон сыпучих чертеж 22850.01.1300.000СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Днище стальковша чертеж 4077.01.060.6 СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Обечайка верхняя чертеж 030684СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Холодильник фурменный Ф-5 чертеж 031211СБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Колосник чертеж 174596"

    Кол-во: 6641

    "Позиция 8"

    "Диск пилы горячей резки металла чертеж 177432"

    Кол-во: 31

    "Позиция 9"

    "Барабан холостой чертеж 78267А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Барабан приводной чертеж 116628 м.1-9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Листы футеровочные биметаллические улитки эксгаустера чертеж 3Л203- 0117697.00.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Колесо ходовое чертеж 99500и1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Колесо приводное чертеж 97617 и1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Седло уравнительного клапана чертеж 69140-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Тарелка уравнительного клапана чертеж 69140-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Тарель клапана чертеж 7500.503.250СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Седло клапана чертеж 7500.503.300СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Прокладка фланцевая чертеж 030315-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Фланец свод-крышки чертеж 0630.000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Плита брони обжиговой печи чертеж 08808и1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Уплотнение чертеж 28068-02Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Уплотнение чертеж 28068-02А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Уплотнение чертеж 28068-03А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Пружина ч. 33403"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Колодка направляющая ч. АА 157-0700-003Б исп.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Колодка направляющая ч. АА 157-0700-002Б исп.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Колодка направляющая ч. АА 157-0700-003Б исп.6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Колодка направляющая ч. АА 157-0700-003Б исп.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Колодка направляющая ч. АА 157-0700-002Б исп.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Колодка направляющая ч. АА 157-0700-002Б исп.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Колодка направляющая ч. АА 157-0700-003Б исп.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Колодка направляющая ч. АА 157-0700-002Б исп.3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Колодка направляющая ч. АА 157-0700-002Б исп.4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Кольцо уплотн.круг.сеч. 18х3 ч.30582-11"

    Кол-во: 150

    "Позиция 35"

    "Гильза установ.280 нижн.ч.АА140-0002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "ЗВЕНО-зуб Ч.27509"

    Кол-во: 24

    "Позиция 37"

    "Направляющая ч.33382"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Нож ч.31072А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Подшипник упорный ч. AR 121-0300-043"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Заготовка втулки 185х155х200 ОЦС555"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Заготовка втулки ОЦС-555 275х235х330"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Заготовка втулки ОЦС-555 235х195х270"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Заготовка втулки ОЦС-555 245х200х230"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Заготовка втулки ОЦС-555 410х375х130"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Заготовка втулки БРАЖ9-4 205х160х165"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Заготовка втулки 215х175х250 ОЦС555"

    Кол-во: 16

    "Позиция 47"

    "Заготовка втулки ОЦС-555 280х225х250"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Заготовка втулки ОЦС-555 275х215х350"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Заготовка втулки бронзовая 205х175х210"

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Заготовка втулки БРАЖ9-4 275х230х220"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Заготовка втулки БРАЖ9-4 275х215х350"

    Кол-во: 8

    "Позиция 52"

    "Тяга 301287.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Гильза 301287.11"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Ось 301287.05"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Звено конвейера разливочной машины 267661Г"

    Кол-во: 1200

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    Прием заявок:
    02.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП148155
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    580743
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
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