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Номер извещения
ГП144372
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сменного нестандартного оборудования по чертежам заказчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 08:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Почтовый адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Контактный телефон
+7 903 565-20-41
Факс
Адрес электронной почты
a.sheverdyaev@aofort.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевердяев Антон Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сменного нестандартного оборудования по чертежам заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2021 13:00 GMT +317.09.2021 13:0017.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сменного нестандартного оборудования по чертежам заказчикаМосква
Подведение итогов не позднее
23.09.2021 19:0023.09.2021 19:0023.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144372Подведение итогов не позднее Поставка сменного нестандартного оборудования по чертежам заказчикаМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сменного нестандартного оборудования по чертежам заказчика
Начальная цена
119 998,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 3-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
25.61.21.000
25.62.20.000
25.62.10.000
25.61.22.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 1200
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