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Номер извещения
ГП144389
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Механическая обработка корпуса редуктора, гибка толстолистового проката (листа), изготовление винта большой длинны (6750мм.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 09:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620058, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 101 Б
Почтовый адрес
620058, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 101 Б
Контактный телефон
+7 343 379-29-98 доб. 221
Факс
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Адрес электронной почты
goroshko@uspk.net
Ф.И.О. контактного лица
Горошко Денис Валентинович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка (полное изготовление) изделий: Лист УС-0221.60.016-1шт Лист УС-0221.60.017-1шт Лист УС-0221.60.020-1шт Лист УС-0221.60.022-1шт Труба гнутая УС-0221.05.007-1шт Труба гнутая УС-0221.05.009-1шт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2021 12:30 GMT +330.09.2021 12:3030.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144389Дата и время окончания срока приема заявок Поставка (полное изготовление) изделий: Лист УС-0221.60.016-1шт Лист УС-0221.60.017-1шт Лист УС-0221.60.020-1шт Лист УС-0221.60.022-1шт Труба гнутая УС-0221.05.007-1шт Труба гнутая УС-0221.05.009-1штЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144389Дата и время вскрытия заявок Поставка (полное изготовление) изделий: Лист УС-0221.60.016-1шт Лист УС-0221.60.017-1шт Лист УС-0221.60.020-1шт Лист УС-0221.60.022-1шт Труба гнутая УС-0221.05.007-1шт Труба гнутая УС-0221.05.009-1штЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
02.10.2021 14:0002.10.2021 14:0002.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144389Подведение итогов не позднее Поставка (полное изготовление) изделий: Лист УС-0221.60.016-1шт Лист УС-0221.60.017-1шт Лист УС-0221.60.020-1шт Лист УС-0221.60.022-1шт Труба гнутая УС-0221.05.007-1шт Труба гнутая УС-0221.05.009-1штЕкатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
02.10.202102.10.2021 14:0002.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144389Подведение итогов не позднее Поставка (полное изготовление) изделий: Лист УС-0221.60.016-1шт Лист УС-0221.60.017-1шт Лист УС-0221.60.020-1шт Лист УС-0221.60.022-1шт Труба гнутая УС-0221.05.007-1шт Труба гнутая УС-0221.05.009-1штЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка (полное изготовление) изделий: Лист УС-0221.60.016-1шт Лист УС-0221.60.017-1шт Лист УС-0221.60.020-1шт Лист УС-0221.60.022-1шт Труба гнутая УС-0221.05.007-1шт Труба гнутая УС-0221.05.009-1шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
По 1шт. каждого наименования.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. Буланаш Свердловская обл.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620058, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 101 Б
25.50.13.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Изготовление и поставка продукции по чертежам. "Гайка" - 4шт. "Винт" - 4шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2021 12:30 GMT +330.09.2021 12:3030.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144389Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка продукции по чертежам. "Гайка" - 4шт. "Винт" - 4шт.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144389Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка продукции по чертежам. "Гайка" - 4шт. "Винт" - 4шт.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
02.10.2021 14:0002.10.2021 14:0002.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144389Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка продукции по чертежам. "Гайка" - 4шт. "Винт" - 4шт.Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка продукции по чертежам. "Гайка" - 4шт. "Винт" - 4шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по 4 шт. каждого наименования
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. Буланаш Свердловская обл.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620058, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 101 Б
25.62.10.000
Документация лота
Кол-во: 4
Механическая обработка корпуса редуктора. выполнения механической обработки корпусов насоса УНБТ-1180 УС-0818.04.350 в количестве 2 шт. На вышеуказанных корпусах насосов в количестве 2шт. проведены сборочно-сварные работы, послесварочный отпуск и проверка сварных соединений на керосин. Единого чертежа изготовленного и не обработанного корпуса с указанием фактических размеров - нет. Сборочный чертеж корпуса и спецификацию к нему, а так- же чертежи составных деталей корпуса (в т. ч. литые боковые стенки насоса - 2 шт. и крышки (отливки)) из которых осуществляли сборку - вложены. Нам необходимо выполнить механическую обработку корпуса (обработка корпуса производится с установленными бугельными крышками - п.29 на рисунке "Место установки крышки", винты и гайки для прижима мы предоставляем). Корпуса находятся в п. Буланаш, в случае необходимости готовы их предъявить для осмотра, доставить к месту обработки после подписания договора.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2021 12:30 GMT +330.09.2021 12:3030.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144389Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка корпуса редуктора. выполнения механической обработки корпусов насоса УНБТ-1180 УС-0818.04.350 в количестве 2 шт. На вышеуказанных корпусах насосов в количестве 2шт. проведены сборочно-сварные работы, послесварочный отпуск и проверка сварных соединений на керосин. Единого чертежа изготовленного и не обработанного корпуса с указанием фактических размеров - нет. Сборочный чертеж корпуса и спецификацию к нему, а так- же чертежи составных деталей корпуса (в т. ч. литые боковые стенки насоса - 2 шт. и крышки (отливки)) из которых осуществляли сборку - вложены. Нам необходимо выполнить механическую обработку корпуса (обработка корпуса производится с установленными бугельными крышками - п.29 на рисунке "Место установки крышки", винты и гайки для прижима мы предоставляем). Корпуса находятся в п. Буланаш, в случае необходимости готовы их предъявить для осмотра, доставить к месту обработки после подписания договора.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144389Дата и время вскрытия заявок Механическая обработка корпуса редуктора. выполнения механической обработки корпусов насоса УНБТ-1180 УС-0818.04.350 в количестве 2 шт. На вышеуказанных корпусах насосов в количестве 2шт. проведены сборочно-сварные работы, послесварочный отпуск и проверка сварных соединений на керосин. Единого чертежа изготовленного и не обработанного корпуса с указанием фактических размеров - нет. Сборочный чертеж корпуса и спецификацию к нему, а так- же чертежи составных деталей корпуса (в т. ч. литые боковые стенки насоса - 2 шт. и крышки (отливки)) из которых осуществляли сборку - вложены. Нам необходимо выполнить механическую обработку корпуса (обработка корпуса производится с установленными бугельными крышками - п.29 на рисунке "Место установки крышки", винты и гайки для прижима мы предоставляем). Корпуса находятся в п. Буланаш, в случае необходимости готовы их предъявить для осмотра, доставить к месту обработки после подписания договора.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
02.10.2021 14:0002.10.2021 14:0002.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144389Подведение итогов не позднее Механическая обработка корпуса редуктора. выполнения механической обработки корпусов насоса УНБТ-1180 УС-0818.04.350 в количестве 2 шт. На вышеуказанных корпусах насосов в количестве 2шт. проведены сборочно-сварные работы, послесварочный отпуск и проверка сварных соединений на керосин. Единого чертежа изготовленного и не обработанного корпуса с указанием фактических размеров - нет. Сборочный чертеж корпуса и спецификацию к нему, а так- же чертежи составных деталей корпуса (в т. ч. литые боковые стенки насоса - 2 шт. и крышки (отливки)) из которых осуществляли сборку - вложены. Нам необходимо выполнить механическую обработку корпуса (обработка корпуса производится с установленными бугельными крышками - п.29 на рисунке "Место установки крышки", винты и гайки для прижима мы предоставляем). Корпуса находятся в п. Буланаш, в случае необходимости готовы их предъявить для осмотра, доставить к месту обработки после подписания договора.Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
02.10.202102.10.2021 14:0002.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144389Подведение итогов не позднее Механическая обработка корпуса редуктора. выполнения механической обработки корпусов насоса УНБТ-1180 УС-0818.04.350 в количестве 2 шт. На вышеуказанных корпусах насосов в количестве 2шт. проведены сборочно-сварные работы, послесварочный отпуск и проверка сварных соединений на керосин. Единого чертежа изготовленного и не обработанного корпуса с указанием фактических размеров - нет. Сборочный чертеж корпуса и спецификацию к нему, а так- же чертежи составных деталей корпуса (в т. ч. литые боковые стенки насоса - 2 шт. и крышки (отливки)) из которых осуществляли сборку - вложены. Нам необходимо выполнить механическую обработку корпуса (обработка корпуса производится с установленными бугельными крышками - п.29 на рисунке "Место установки крышки", винты и гайки для прижима мы предоставляем). Корпуса находятся в п. Буланаш, в случае необходимости готовы их предъявить для осмотра, доставить к месту обработки после подписания договора.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Механическая обработка корпуса редуктора. выполнения механической обработки корпусов насоса УНБТ-1180 УС-0818.04.350 в количестве 2 шт. На вышеуказанных корпусах насосов в количестве 2шт. проведены сборочно-сварные работы, послесварочный отпуск и проверка сварных соединений на керосин. Единого чертежа изготовленного и не обработанного корпуса с указанием фактических размеров - нет. Сборочный чертеж корпуса и спецификацию к нему, а так- же чертежи составных деталей корпуса (в т. ч. литые боковые стенки насоса - 2 шт. и крышки (отливки)) из которых осуществляли сборку - вложены. Нам необходимо выполнить механическую обработку корпуса (обработка корпуса производится с установленными бугельными крышками - п.29 на рисунке "Место установки крышки", винты и гайки для прижима мы предоставляем). Корпуса находятся в п. Буланаш, в случае необходимости готовы их предъявить для осмотра, доставить к месту обработки после подписания договора.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
к обработке 2 корпуса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. Буланаш, Свердловская обл. (либо самовывоз)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620058, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 101 Б
25.62.10.000
Документация лота
Кол-во: 2
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