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    Главная / Торги / Механическая обработка корпуса редуктора, гибка толстолистового проката (листа), изготовление винта большой длинны (6750мм.)

    Механическая обработка корпуса редуктора, гибка толстолистового проката (листа), изготовление винта большой длинны (6750мм.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2021 12:3030.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144389Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка корпуса редуктора. выполнения механической обработки корпусов насоса УНБТ-1180 УС-0818.04.350 в количестве 2 шт. На вышеуказанных корпусах насосов в количестве 2шт. проведены сборочно-сварные работы, послесварочный отпуск и проверка сварных соединений на керосин. Единого чертежа изготовленного и не обработанного корпуса с указанием фактических размеров - нет. Сборочный чертеж корпуса и спецификацию к нему, а так- же чертежи составных деталей корпуса (в т. ч. литые боковые стенки насоса - 2 шт. и крышки (отливки)) из которых осуществляли сборку - вложены. Нам необходимо выполнить механическую обработку корпуса (обработка корпуса производится с установленными бугельными крышками - п.29 на рисунке "Место установки крышки", винты и гайки для прижима мы предоставляем). Корпуса находятся в п. Буланаш, в случае необходимости готовы их предъявить для осмотра, доставить к месту обработки после подписания договора.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144389

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Механическая обработка корпуса редуктора, гибка толстолистового проката (листа), изготовление винта большой длинны (6750мм.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 09:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    УС_0221.05.007___Труба_гнутая.pdf

    УС_0221.05.009___Труба_гнутая.pdf

    УС_0221.60.016___Лист_30.pdf

    УС_0221.60.017___Лист_30.pdf

    УС_0221.60.020___Лист_30.pdf

    УС_0221.60.022___Лист_30.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛО-СИБИРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО УСПК

    Юридический адрес

    620058, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 101 Б

    Почтовый адрес

    620058, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 101 Б

    Контактный телефон

    +7 343 379-29-98 доб. 221

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    goroshko@uspk.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Горошко Денис Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка (полное изготовление) изделий: Лист УС-0221.60.016-1шт Лист УС-0221.60.017-1шт Лист УС-0221.60.020-1шт Лист УС-0221.60.022-1шт Труба гнутая УС-0221.05.007-1шт Труба гнутая УС-0221.05.009-1шт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2021 12:30 GMT +330.09.2021 12:3030.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144389Дата и время окончания срока приема заявок Поставка (полное изготовление) изделий: Лист УС-0221.60.016-1шт Лист УС-0221.60.017-1шт Лист УС-0221.60.020-1шт Лист УС-0221.60.022-1шт Труба гнутая УС-0221.05.007-1шт Труба гнутая УС-0221.05.009-1штЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144389Дата и время вскрытия заявок Поставка (полное изготовление) изделий: Лист УС-0221.60.016-1шт Лист УС-0221.60.017-1шт Лист УС-0221.60.020-1шт Лист УС-0221.60.022-1шт Труба гнутая УС-0221.05.007-1шт Труба гнутая УС-0221.05.009-1штЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    02.10.2021 14:0002.10.2021 14:0002.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144389Подведение итогов не позднее Поставка (полное изготовление) изделий: Лист УС-0221.60.016-1шт Лист УС-0221.60.017-1шт Лист УС-0221.60.020-1шт Лист УС-0221.60.022-1шт Труба гнутая УС-0221.05.007-1шт Труба гнутая УС-0221.05.009-1штЕкатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.10.202102.10.2021 14:0002.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144389Подведение итогов не позднее Поставка (полное изготовление) изделий: Лист УС-0221.60.016-1шт Лист УС-0221.60.017-1шт Лист УС-0221.60.020-1шт Лист УС-0221.60.022-1шт Труба гнутая УС-0221.05.007-1шт Труба гнутая УС-0221.05.009-1штЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка (полное изготовление) изделий: Лист УС-0221.60.016-1шт Лист УС-0221.60.017-1шт Лист УС-0221.60.020-1шт Лист УС-0221.60.022-1шт Труба гнутая УС-0221.05.007-1шт Труба гнутая УС-0221.05.009-1шт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По 1шт. каждого наименования.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Буланаш Свердловская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки либо аванс при предоставлении банковской гарантии.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УСПК
    Все закупки и тендеры АО УСПК

    Адрес местонахождения

    620058, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 101 Б

    Классификатор ОКПД2

    25.50.13.000

    Услуги по прочим способам формоизменения металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист, Груба"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Изготовление и поставка продукции по чертежам. "Гайка" - 4шт. "Винт" - 4шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2021 12:30 GMT +330.09.2021 12:3030.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144389Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка продукции по чертежам. "Гайка" - 4шт. "Винт" - 4шт.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144389Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка продукции по чертежам. "Гайка" - 4шт. "Винт" - 4шт.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    02.10.2021 14:0002.10.2021 14:0002.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144389Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка продукции по чертежам. "Гайка" - 4шт. "Винт" - 4шт.Екатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.10.202102.10.2021 14:0002.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144389Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка продукции по чертежам. "Гайка" - 4шт. "Винт" - 4шт.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка продукции по чертежам. "Гайка" - 4шт. "Винт" - 4шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по 4 шт. каждого наименования

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Буланаш Свердловская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки либо аванс при предоставлении банковской гарантии

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УСПК
    Все закупки и тендеры АО УСПК

    Адрес местонахождения

    620058, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 101 Б

    Классификатор ОКПД2

    25.62.10.000

    Услуги по токарной обработке металлических деталей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Винт__гайка.pdf

    26.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт, гайка"

    Кол-во: 4

    Лот 3

    Механическая обработка корпуса редуктора. выполнения механической обработки корпусов насоса УНБТ-1180 УС-0818.04.350 в количестве 2 шт. На вышеуказанных корпусах насосов в количестве 2шт. проведены сборочно-сварные работы, послесварочный отпуск и проверка сварных соединений на керосин. Единого чертежа изготовленного и не обработанного корпуса с указанием фактических размеров - нет. Сборочный чертеж корпуса и спецификацию к нему, а так- же чертежи составных деталей корпуса (в т. ч. литые боковые стенки насоса - 2 шт. и крышки (отливки)) из которых осуществляли сборку - вложены. Нам необходимо выполнить механическую обработку корпуса (обработка корпуса производится с установленными бугельными крышками - п.29 на рисунке "Место установки крышки", винты и гайки для прижима мы предоставляем). Корпуса находятся в п. Буланаш, в случае необходимости готовы их предъявить для осмотра, доставить к месту обработки после подписания договора.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2021 12:30 GMT +330.09.2021 12:3030.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144389Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка корпуса редуктора. выполнения механической обработки корпусов насоса УНБТ-1180 УС-0818.04.350 в количестве 2 шт. На вышеуказанных корпусах насосов в количестве 2шт. проведены сборочно-сварные работы, послесварочный отпуск и проверка сварных соединений на керосин. Единого чертежа изготовленного и не обработанного корпуса с указанием фактических размеров - нет. Сборочный чертеж корпуса и спецификацию к нему, а так- же чертежи составных деталей корпуса (в т. ч. литые боковые стенки насоса - 2 шт. и крышки (отливки)) из которых осуществляли сборку - вложены. Нам необходимо выполнить механическую обработку корпуса (обработка корпуса производится с установленными бугельными крышками - п.29 на рисунке "Место установки крышки", винты и гайки для прижима мы предоставляем). Корпуса находятся в п. Буланаш, в случае необходимости готовы их предъявить для осмотра, доставить к месту обработки после подписания договора.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144389Дата и время вскрытия заявок Механическая обработка корпуса редуктора. выполнения механической обработки корпусов насоса УНБТ-1180 УС-0818.04.350 в количестве 2 шт. На вышеуказанных корпусах насосов в количестве 2шт. проведены сборочно-сварные работы, послесварочный отпуск и проверка сварных соединений на керосин. Единого чертежа изготовленного и не обработанного корпуса с указанием фактических размеров - нет. Сборочный чертеж корпуса и спецификацию к нему, а так- же чертежи составных деталей корпуса (в т. ч. литые боковые стенки насоса - 2 шт. и крышки (отливки)) из которых осуществляли сборку - вложены. Нам необходимо выполнить механическую обработку корпуса (обработка корпуса производится с установленными бугельными крышками - п.29 на рисунке "Место установки крышки", винты и гайки для прижима мы предоставляем). Корпуса находятся в п. Буланаш, в случае необходимости готовы их предъявить для осмотра, доставить к месту обработки после подписания договора.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    02.10.2021 14:0002.10.2021 14:0002.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144389Подведение итогов не позднее Механическая обработка корпуса редуктора. выполнения механической обработки корпусов насоса УНБТ-1180 УС-0818.04.350 в количестве 2 шт. На вышеуказанных корпусах насосов в количестве 2шт. проведены сборочно-сварные работы, послесварочный отпуск и проверка сварных соединений на керосин. Единого чертежа изготовленного и не обработанного корпуса с указанием фактических размеров - нет. Сборочный чертеж корпуса и спецификацию к нему, а так- же чертежи составных деталей корпуса (в т. ч. литые боковые стенки насоса - 2 шт. и крышки (отливки)) из которых осуществляли сборку - вложены. Нам необходимо выполнить механическую обработку корпуса (обработка корпуса производится с установленными бугельными крышками - п.29 на рисунке "Место установки крышки", винты и гайки для прижима мы предоставляем). Корпуса находятся в п. Буланаш, в случае необходимости готовы их предъявить для осмотра, доставить к месту обработки после подписания договора.Екатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.10.202102.10.2021 14:0002.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144389Подведение итогов не позднее Механическая обработка корпуса редуктора. выполнения механической обработки корпусов насоса УНБТ-1180 УС-0818.04.350 в количестве 2 шт. На вышеуказанных корпусах насосов в количестве 2шт. проведены сборочно-сварные работы, послесварочный отпуск и проверка сварных соединений на керосин. Единого чертежа изготовленного и не обработанного корпуса с указанием фактических размеров - нет. Сборочный чертеж корпуса и спецификацию к нему, а так- же чертежи составных деталей корпуса (в т. ч. литые боковые стенки насоса - 2 шт. и крышки (отливки)) из которых осуществляли сборку - вложены. Нам необходимо выполнить механическую обработку корпуса (обработка корпуса производится с установленными бугельными крышками - п.29 на рисунке "Место установки крышки", винты и гайки для прижима мы предоставляем). Корпуса находятся в п. Буланаш, в случае необходимости готовы их предъявить для осмотра, доставить к месту обработки после подписания договора.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Механическая обработка корпуса редуктора. выполнения механической обработки корпусов насоса УНБТ-1180 УС-0818.04.350 в количестве 2 шт. На вышеуказанных корпусах насосов в количестве 2шт. проведены сборочно-сварные работы, послесварочный отпуск и проверка сварных соединений на керосин. Единого чертежа изготовленного и не обработанного корпуса с указанием фактических размеров - нет. Сборочный чертеж корпуса и спецификацию к нему, а так- же чертежи составных деталей корпуса (в т. ч. литые боковые стенки насоса - 2 шт. и крышки (отливки)) из которых осуществляли сборку - вложены. Нам необходимо выполнить механическую обработку корпуса (обработка корпуса производится с установленными бугельными крышками - п.29 на рисунке "Место установки крышки", винты и гайки для прижима мы предоставляем). Корпуса находятся в п. Буланаш, в случае необходимости готовы их предъявить для осмотра, доставить к месту обработки после подписания договора.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    к обработке 2 корпуса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Буланаш, Свердловская обл. (либо самовывоз)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По уведомлению о готовности, после приемки ОТК, перед отгрузкой.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УСПК
    Все закупки и тендеры АО УСПК

    Адрес местонахождения

    620058, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 101 Б

    Классификатор ОКПД2

    25.62.10.000

    Услуги по токарной обработке металлических деталей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    УС_0818.04.350___Корпус_насоса.pdf

    26.08.2021

    УС_0818.04.350_СП___Корпус_насоса.pdf

    26.08.2021

    Детали_корпуса_насоса__для_отправки_.pdf

    26.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корпус редуктора"

    Кол-во: 2

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    11.12.2019 17:00(GMT+03:00)
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