Механическая обработка корпуса редуктора, гибка толстолистового проката (листа), изготовление винта большой длинны (6750мм.)

Лот 3

Механическая обработка корпуса редуктора. выполнения механической обработки корпусов насоса УНБТ-1180 УС-0818.04.350 в количестве 2 шт. На вышеуказанных корпусах насосов в количестве 2шт. проведены сборочно-сварные работы, послесварочный отпуск и проверка сварных соединений на керосин. Единого чертежа изготовленного и не обработанного корпуса с указанием фактических размеров - нет. Сборочный чертеж корпуса и спецификацию к нему, а так- же чертежи составных деталей корпуса (в т. ч. литые боковые стенки насоса - 2 шт. и крышки (отливки)) из которых осуществляли сборку - вложены. Нам необходимо выполнить механическую обработку корпуса (обработка корпуса производится с установленными бугельными крышками - п.29 на рисунке "Место установки крышки", винты и гайки для прижима мы предоставляем). Корпуса находятся в п. Буланаш, в случае необходимости готовы их предъявить для осмотра, доставить к месту обработки после подписания договора.