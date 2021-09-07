Оказание услуг информационно-консультационных по подготовке к прохождению аккредитации поверочной лаборатории на право выполнения работ по поверке и калибровке средств измерений

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110587179 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг информационно-консультационных по подготовке к прохождению аккредитации поверочной лаборатории на право выполнения работ по поверке и калибровке средств измерений Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Юридический адрес 432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30, Почтовый адрес 432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30 Контактный телефон +7 8422 39-92-40 Факс {} Адрес электронной почты office@ulgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Белянушкина Татьяна Владимировна Место рассмотрения предложений 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30 Закупки и тендеры Ульяновская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru