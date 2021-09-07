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    Главная / Торги / Оказание услуг информационно-консультационных по подготовке к прохождению аккредитации поверочной лаборатории на право выполнения работ по поверке и калибровке средств измерений

    Оказание услуг информационно-консультационных по подготовке к прохождению аккредитации поверочной лаборатории на право выполнения работ по поверке и калибровке средств измерений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 06:5907.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587179Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг информационно-консультационных по подготовке к прохождению аккредитации поверочной лаборатории на право выполнения работ по поверке и калибровке средств измерений432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110587179

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг информационно-консультационных по подготовке к прохождению аккредитации поверочной лаборатории на право выполнения работ по поверке и калибровке средств измерений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 08:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Техническое_задание.docx

    Коммерческое_предложение__Форма___3_..xls

    Приложение_к_ТЗ.xlsx

    Проект_договора.doc

    Извещение_о_внесении_изменений.pdf

    Документация_редакция_1.doc

    Итоговый_протокол.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг информационно-консультационных по подготовке к прохождению аккредитации поверочной лаборатории на право выполнения работ по поверке и калибровке средств измерений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 06:59 GMT +307.09.2021 06:5907.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587179Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг информационно-консультационных по подготовке к прохождению аккредитации поверочной лаборатории на право выполнения работ по поверке и калибровке средств измерений432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 07:0007.09.2021 07:0007.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110587179Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг информационно-консультационных по подготовке к прохождению аккредитации поверочной лаборатории на право выполнения работ по поверке и калибровке средств измерений432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2021 16:0009.09.2021 16:0009.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587179Подведение итогов не позднее Оказание услуг информационно-консультационных по подготовке к прохождению аккредитации поверочной лаборатории на право выполнения работ по поверке и калибровке средств измерений432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 16:0009.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587179Подведение итогов не позднее Оказание услуг информационно-консультационных по подготовке к прохождению аккредитации поверочной лаборатории на право выполнения работ по поверке и калибровке средств измерений432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг информационно-консультационных по подготовке к прохождению аккредитации поверочной лаборатории на право выполнения работ по поверке и калибровке средств измерений

    Начальная цена

    1 599 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    74.90.1

    Услуги профессиональные и технические вспомогательные и консультативные, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026525/name/61371b27316114.11592915

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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