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    Главная / Торги / Изделия периклазовые П-91-15

    Изделия периклазовые П-91-15

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144363Дата и время окончания срока приема заявок Изделия периклазовые П-91-15КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144363

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    669

    Наименование закупки

    Изделия периклазовые П-91-15

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 08:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__П_91_15__август_2021.doc

    Шаблон_договора_поставки__Приложение__2_.doc

    ГП144363_second_parts_protocol_2.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2147

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изделия периклазовые П-91-15

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144363Дата и время окончания срока приема заявок Изделия периклазовые П-91-15Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144363Дата и время вскрытия заявок Изделия периклазовые П-91-15Колпино

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 12:0010.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144363Подведение итогов не позднее Изделия периклазовые П-91-15Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144363Подведение итогов не позднее Изделия периклазовые П-91-15Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изделия периклазовые П-91-15

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    23.2

    Изделия огнеупорные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035766/name/614481e8070c45.07248164

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделия периклазовые П-91-15"

    Кол-во: 20

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