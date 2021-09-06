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Номер извещения
32110587527
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ИЗНОШЕННЫХ СТАНЦИЙ ЭХЗ НА НОВЫЕ С СИСТЕМОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ И С ПЕРЕКЛАДКОЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ НУЖД АО «ТАГАНРОГМЕЖРАЙГАЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 09:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347904, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Дзержинского, 3
Почтовый адрес
347904, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Дзержинского, 3
Контактный телефон
+7 8634 60-99-48
Факс
Адрес электронной почты
taggaz7@itt.net.ru
Ф.И.О. контактного лица
Доценко Вадим Авенирович
Место рассмотрения предложений
Таганрог
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по замене станций катодной защиты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по замене станций катодной защиты
Начальная цена
4 912 225,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТАГАНРОГМЕЖРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО ТАГАНРОГМЕЖРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
347904, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Дзержинского, 3
43.21
43.21
Документация лота
Кол-во: 11.00000
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