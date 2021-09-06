ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ИЗНОШЕННЫХ СТАНЦИЙ ЭХЗ НА НОВЫЕ С СИСТЕМОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ И С ПЕРЕКЛАДКОЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ НУЖД АО «ТАГАНРОГМЕЖРАЙГАЗ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110587527 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ИЗНОШЕННЫХ СТАНЦИЙ ЭХЗ НА НОВЫЕ С СИСТЕМОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ И С ПЕРЕКЛАДКОЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ НУЖД АО «ТАГАНРОГМЕЖРАЙГАЗ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАГАНРОГМЕЖРАЙГАЗ

Все закупки и тендеры АО ТАГАНРОГМЕЖРАЙГАЗ Юридический адрес 347904, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Дзержинского, 3 Почтовый адрес 347904, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Дзержинского, 3 Контактный телефон +7 8634 60-99-48 Факс Адрес электронной почты taggaz7@itt.net.ru Ф.И.О. контактного лица Доценко Вадим Авенирович Место рассмотрения предложений Таганрог Закупки и тендеры Ростовская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru