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    Главная / Торги / ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ИЗНОШЕННЫХ СТАНЦИЙ ЭХЗ НА НОВЫЕ С СИСТЕМОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ И С ПЕРЕКЛАДКОЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ НУЖД АО «ТАГАНРОГМЕЖРАЙГАЗ»

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ИЗНОШЕННЫХ СТАНЦИЙ ЭХЗ НА НОВЫЕ С СИСТЕМОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ И С ПЕРЕКЛАДКОЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ НУЖД АО «ТАГАНРОГМЕЖРАЙГАЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:5906.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587527Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене станций катодной защитыТаганрогПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110587527

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ИЗНОШЕННЫХ СТАНЦИЙ ЭХЗ НА НОВЫЕ С СИСТЕМОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ И С ПЕРЕКЛАДКОЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ НУЖД АО «ТАГАНРОГМЕЖРАЙГАЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_Перечень_объектов__замена_станций_ЭХЗ_.xlsx

    Документация_КО.docx

    Извещение_КО_Замена_станций_ЭХЗ.docx

    ПД_подряда_9_типов._Замена_станций_ЭХЗ.docx

    ТЗ_СМР_без_приложения_Замена_станций_ЭХЗ.docx

    Ведомость_стартовой_цены.xlsx

    г._Таганрог__ул._Зои_Космодемьянской__ул._Ивана_Голубца.xlsx

    г._Таганрог__ул._Ленина___87.xlsx

    г._Таганрог__ул._Менделеева___41.xlsx

    г._Таганрог__ул._Шмидта___2.xlsx

    г._Таганрог__ул.Чехова___125.xlsx

    ПЗ_к_проекту___спец._на_материалы__ул._И._Голубца_.pdf

    ПЗ_к_проекту___спецификация_на_материалы__15_й_переулок_ул._М.Свердлова_.pdf

    ПЗ_к_проекту___спецификация_на_материалы__пер._А.Глушко__44_.pdf

    ПЗ_к_проекту___спецификация_на_материалы__ул._Бабушкина._54_г_.pdf

    ПЗ_к_проекту___спецификация_на_материалы__ул._Виноградная__67_.pdf

    ПЗ_к_проекту___спецификация_на_материалы__ул._Греческая__88_.pdf

    ПЗ_к_проекту___спецификация_на_материалы__ул._Дзержинского__162_.pdf

    ПЗ_к_проекту___спецификация_на_материалы__ул._Ленина__87_.pdf

    г._Таганрог__ул._Греческая___88.xlsx

    г._Таганрог__ул._Дзержинского___162.xlsx

    ПЗ_к_проекту___спецификация_на_материалы__ул._Менделеева__41_.pdf

    ПЗ_к_проекту___спецификация_на_материалы__ул._Чехова__125_.pdf

    ПЗ_к_проекту___спецификация_на_материалы__ул._Шмидта__2_.pdf

    г._Таганрог__15_й_переулок__ул._М._Свердлова.xlsx

    г._Таганрог__ул._Бабушкина___54_г.xlsx

    г._Таганрог__ул._Антона_Глушко___44.xlsx

    г._Таганрог__ул._Виноградная___67.xlsx

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАГАНРОГМЕЖРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТАГАНРОГМЕЖРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    347904, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Дзержинского, 3

    Почтовый адрес

    347904, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Дзержинского, 3

    Контактный телефон

    +7 8634 60-99-48

    Факс

    Адрес электронной почты

    taggaz7@itt.net.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Доценко Вадим Авенирович

    Место рассмотрения предложений

    Таганрог

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по замене станций катодной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587527Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене станций катодной защитыТаганрог

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по замене станций катодной защиты

    Начальная цена

    4 912 225,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТАГАНРОГМЕЖРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТАГАНРОГМЕЖРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    347904, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Дзержинского, 3

    Классификатор ОКПД2

    43.21

    Работы электромонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031580/name/613f5b5ac367f9.60062667

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 11.00000

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