Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ: «КПП. Бытовой корпус» в составе стройки: «Контрольно-пропускной пункт №312 на Тайлаковском месторождении нефти».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003045 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0061892-358-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ: «КПП. Бытовой корпус» в составе стройки: «Контрольно-пропускной пункт №312 на Тайлаковском месторождении нефти». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры СН-МНГ Юридический адрес 628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51 Почтовый адрес 628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 76813 Адрес электронной почты RC_KS@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Рыбалко Людмила Петровна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) Ключевые слова:

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