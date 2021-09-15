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Номер извещения
АП003044
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по оформлению, подготовке и поставке новогодних подарков для детей работников ООО «Газпромнефть – Оренбург» на 2021 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Почтовый адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 76819
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Швецова Елена Владимировна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оформлению, подготовке и поставке новогодних подарков для детей работников ООО «Газпромнефть-Оренбург» н
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 12:30 GMT +315.09.2021 12:3015.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003044Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оформлению, подготовке и поставке новогодних подарков для детей работников ООО «Газпромнефть-Оренбург» нТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по оформлению, подготовке и поставке новогодних подарков для детей работников ООО «Газпромнефть-Оренбург» н
Официальный сайт, на котором размещена документация
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