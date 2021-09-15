Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по оформлению, подготовке и поставке новогодних подарков для детей работников ООО «Газпромнефть – Оренбург» на 2021 год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003044 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0079187-343-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по оформлению, подготовке и поставке новогодних подарков для детей работников ООО «Газпромнефть – Оренбург» на 2021 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ Юридический адрес 460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1 Почтовый адрес 460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 76819 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Швецова Елена Владимировна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Оренбургская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг по оформлению, подготовке и поставке новогодних подарков для детей работников ООО «Газпромнефть-Оренбург» н Дата и время окончания срока приема заявок 15.09.2021 12:30 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003044 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оформлению, подготовке и поставке новогодних подарков для детей работников ООО «Газпромнефть-Оренбург» н Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по оформлению, подготовке и поставке новогодних подарков для детей работников ООО «Газпромнефть-Оренбург» н Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт