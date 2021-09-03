Восстановление асфальтового покрытия нарушенных покрытий дорог и тротуаров после проведения работ по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения, во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г №1314, после монтажа газопроводов-вводов к объектам капитального строительства в городах Салават, Ишимбай, Ишимбайском районе, Гафурийском районе, Стерлибашевском районе, Федоровском районе

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110587139 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Восстановление асфальтового покрытия нарушенных покрытий дорог и тротуаров после проведения работ по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения, во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г №1314, после монтажа газопроводов-вводов к объектам капитального строительства в городах Салават, Ишимбай, Ишимбайском районе, Гафурийском районе, Стерлибашевском районе, Федоровском районе Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА Юридический адрес 450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4, Почтовый адрес 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4 Контактный телефон +7 347 229-91-91 Факс {} Адрес электронной почты muslimov.d@bashgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Боярко Андрей Васильевич Место рассмотрения предложений Уфа Закупки и тендеры Республика Башкортостан Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru