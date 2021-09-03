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    Главная / Торги / Восстановление асфальтового покрытия нарушенных покрытий дорог и тротуаров после проведения работ по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения, во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г №1314, после монтажа газопроводов-вводов к объектам капитального строительства в городах Салават, Ишимбай, Ишимбайском районе, Гафурийском районе, Стерлибашевском районе, Федоровском районе

    Восстановление асфальтового покрытия нарушенных покрытий дорог и тротуаров после проведения работ по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения, во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г №1314, после монтажа газопроводов-вводов к объектам капитального строительства в городах Салават, Ишимбай, Ишимбайском районе, Гафурийском районе, Стерлибашевском районе, Федоровском районе

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 08:5903.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587139Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление асфальтового покрытия нарушенных покрытий дорог и тротуаров после проведения работ по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения, во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г №1314, после монтажа газопроводов-вводов к объектам капитального строительства в городах Салават, Ишимбай, Ишимбайском районе, Гафурийском районе, Стерлибашевском районе, Федоровском районеУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110587139

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Восстановление асфальтового покрытия нарушенных покрытий дорог и тротуаров после проведения работ по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения, во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г №1314, после монтажа газопроводов-вводов к объектам капитального строительства в городах Салават, Ишимбай, Ишимбайском районе, Гафурийском районе, Стерлибашевском районе, Федоровском районе

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 08:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_1149_2021_08.docx

    Извещение_1149_2021_08.docx

    ПД_подряда__по_заявкам_.docx

    Обоснование_начальной__максимальной__цены_РАБОТЫ.docx

    Порядок_оценки_заявок.docx

    Техническая_документация.7z

    Форма_коммерческого_предложения__Форма_2__по_рамочному.xlsx

    Итоговый_протокол_1149_2021_08.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Восстановление асфальтового покрытия нарушенных покрытий дорог и тротуаров после проведения работ по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения, во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г №1314, после монтажа газопроводов-вводов к объектам капитального строительства в городах Салават, Ишимбай, Ишимбайском районе, Гафурийском районе, Стерлибашевском районе, Федоровском районе

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587139Подведение итогов не позднее Восстановление асфальтового покрытия нарушенных покрытий дорог и тротуаров после проведения работ по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения, во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г №1314, после монтажа газопроводов-вводов к объектам капитального строительства в городах Салават, Ишимбай, Ишимбайском районе, Гафурийском районе, Стерлибашевском районе, Федоровском районеУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Восстановление асфальтового покрытия нарушенных покрытий дорог и тротуаров после проведения работ по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения, во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г №1314, после монтажа газопроводов-вводов к объектам капитального строительства в городах Салават, Ишимбай, Ишимбайском районе, Гафурийском районе, Стерлибашевском районе, Федоровском районе

    Начальная цена

    1 424 780,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Технической документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Технической документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Технической документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    42.11

    Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027987/name/6138a5a16aef15.72494139

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1.00000

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