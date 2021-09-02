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Номер извещения
32110587096
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Вспомогательный инструмент ТМ "EROGLU"(Извещение №154/47-2021)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
26.08.2021 07:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 216-22-77
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мухамедьяров Е С
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вспомогательный инструмент ТМ "EROGLU"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вспомогательный инструмент ТМ "EROGLU"
Начальная цена
24 604,09
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Вспомогательный инструмент ТМ «EROGLU» в количестве 264 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставщик обязан своими силами или с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 18., или на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге. В случае доставки Товара на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге, Покупатель получает Товар путем самовывоза. Покупатель выполняет разгрузку Товара своими силами.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
28.49.23
46.9
Документация лота
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Кол-во: 2
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