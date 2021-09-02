Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставщик обязан своими силами или с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 18., или на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге. В случае доставки Товара на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге, Покупатель получает Товар путем самовывоза. Покупатель выполняет разгрузку Товара своими силами.Рассчитать логистику >