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    Главная / Торги / Вспомогательный инструмент ТМ "EROGLU"(Извещение №154/47-2021)

    Вспомогательный инструмент ТМ "EROGLU"(Извещение №154/47-2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 06:1502.09.2021 06:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587096Дата и время окончания срока приема заявок Вспомогательный инструмент ТМ "EROGLU"ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110587096

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    154/47-2021

    Наименование закупки

    Вспомогательный инструмент ТМ "EROGLU"(Извещение №154/47-2021)

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 07:59

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_к_тех.заданию_на_вспом.инструмент__Eeroglu.xlsx

    Часть_IV._Техническое_задание.docx

    Часть_V._Проект_договора.docx

    Извещение_Запрос_котировок_СМП_2020.docx

    Конкурентный_лист.инструмент_EROGLU.xlsx

    Протокол__154_47_2021ЗК.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 216-22-77

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухамедьяров Е С

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вспомогательный инструмент ТМ "EROGLU"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 16:0013.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587096Подведение итогов не позднее Вспомогательный инструмент ТМ "EROGLU"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вспомогательный инструмент ТМ "EROGLU"

    Начальная цена

    24 604,09

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Вспомогательный инструмент ТМ «EROGLU» в количестве 264 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик обязан своими силами или с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 18., или на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге. В случае доставки Товара на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге, Покупатель получает Товар путем самовывоза. Покупатель выполняет разгрузку Товара своими силами.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки Товара (после подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 без замечаний). Счет на оплату Поставщик обязан выставить в евро не позднее поставки Товара. Датой выставления Поставщиком счета на оплату является дата его получения Покупателем в порядке, предусмотренном п. 8.5 проекта Договора. Поставка Товара осуществляется в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    28.49.23

    Головки делительные и прочие специальные приспособления для станков

    Классификатор ОКВЭД2

    46.9

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025443/name/6135bcd4502038.11839218

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цанговый патрон 502.02.26.80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Цанговый патрон 502.02.20.70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Цанговый патрон 502.02.16.60"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Цанговый патрон 502.02.16.100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Цанговый патрон 502.02.10.100"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Цанговый патрон 502.02.16.160"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Цанговый патрон 503.02.10.200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Цанговый патрон 503.02.16.200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Гидропластовый патрон 503.65.20.110"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Оправка комбинированная для насадных торцовых и дисковых фрез 502.10.27.100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Оправка комбинированная для насадных торцовых и дисковых фрез 502.10.32.55"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Оправка комбинированная для насадных торцовых и дисковых фрез 502.10.32.100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Оправка комбинированная для насадных торцовых и дисковых фрез 502.10.40.55"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Патрон сверлильный 502.15.13.90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Патрон сверлильный 502.15.16.95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Втулка переходная для инструмента с хвостовиком конус Морзе (с лапкой) 502.07.03.137"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Втулка переходная для инструмента с хвостовиком конус Морзе (с лапкой) 502.07.04.95"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Втулка переходная для инструмента с хвостовиком конус Морзе (с винтом) 502.08.02.60"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Втулка переходная для инструмента с хвостовиком конус Морзе (с винтом) 502.08.03.65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Втулка переходная для инструмента с хвостовиком конус Морзе (с винтом) 502.08.04.70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Приспособление для монтажа инструмента 705.50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Оправка переходная для инструмента с хвостовиком Weldon 503.04.10.100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Оправка переходная для инструмента с хвостовиком Weldon 503.04.12.100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Оправка переходная для инструмента с хвостовиком Weldon 503.04.16.100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Оправка переходная для инструмента с хвостовиком Weldon 503.04.20.100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Оправка переходная для инструмента с хвостовиком Weldon 503.04.25.80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Оправка переходная для инструмента с хвостовиком Weldon 503.04.32.100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Оправка переходная для инструмента с хвостовиком Weldon 502.04.10.160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Оправка переходная для инструмента с хвостовиком Weldon 502.04.12.160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Оправка переходная для инструмента с хвостовиком Weldon 502.04.14.160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Оправка переходная для инструмента с хвостовиком Weldon 502.04.16.160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Оправка переходная для инструмента с хвостовиком Weldon 502.04.20.160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Оправка переходная для инструмента с хвостовиком Weldon 503.04.10.200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Оправка переходная для инструмента с хвостовиком Weldon 503.04.12.200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Оправка переходная для инструмента с хвостовиком Weldon 503.04.14.200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Оправка переходная для инструмента с хвостовиком Weldon 503.04.16.200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Оправка переходная для инструмента с хвостовиком Weldon 503.04.20.200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Ключ 02.10.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Ключ 02.16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Ключ 02.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Ключ 02.26"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Цанга 426 Е-09"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Цанга 426 Е-07"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Цанга 426 Е-08"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Цанга 426 Е-10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Цанга 430 Е-09"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Цанга 430 Е-07"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Цанга 430 Е-08"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Цанга 430 Е-10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Цанга 430 Е-16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Цанга 470 Е-10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 52"

    "Цанга 470 Е-14"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Цанга 470 Е-12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Цанга 470 Е-16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Цанга 470 Е-20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Цанга 472 Е-12"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "Цанга 472 Е-14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Цанга 472 Е-16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 59"

    "Цанга 472 Е-18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Цанга 472 Е-20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 61"

    "Цанга R20-040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Цанга R20-060"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Цанга R20-080"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Цанга R20-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Цанга R20-120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Цанга R20-160"

    Кол-во: 2

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