Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет, 100% оплата в течение 10 банковских дней после подписания документа, подтверждающего поступление товара и выполнение работ. Срок поставки товара и выполнения работ: Срок поставки товара: «30» ноября 2021г. Срок расстановки столов, шкафов, оборудования и комплектующих – 2 дня; Срок пусконаладочных работ – 2 дня; Срок проведения инструктажа персонала - 1 день (во время пусконаладочных работ); Срок изготовления тестовой партии узлов в количестве 5 штук, используя материалы заказчика – 2 дня