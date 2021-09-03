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Номер извещения
32110587160
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация сборочно-монтажного участка по изготовлению специального узла, выполнение пусконаладочных работ и инструктажа персонала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
26.08.2021 08:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 278-99-97
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
zakupki@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меркулова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация сборочно-монтажного участка по изготовлению специального узла, выполнение пусконаладочных работ и инструктажа персонала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 08:00 GMT +303.09.2021 08:0003.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587160Дата и время окончания срока приема заявок Организация сборочно-монтажного участка по изготовлению специального узла, выполнение пусконаладочных работ и инструктажа персоналаНовосибирск
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 08:0003.09.2021 08:0003.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110587160Дата и время вскрытия заявок Организация сборочно-монтажного участка по изготовлению специального узла, выполнение пусконаладочных работ и инструктажа персоналаНовосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация сборочно-монтажного участка по изготовлению специального узла, выполнение пусконаладочных работ и инструктажа персонала
Начальная цена
6 811 662,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
136 233,25 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
28.99.39.190
28.99
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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