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    Главная / Торги / Режущий инструмент ТМ "OSG" (Извещение №152/47-2021)

    Режущий инструмент ТМ "OSG" (Извещение №152/47-2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 06:1503.09.2021 06:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587095Дата и время окончания срока приема заявок Режущий инструмент ТМ "OSG"ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110587095

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    152/47-2021

    Наименование закупки

    Режущий инструмент ТМ "OSG" (Извещение №152/47-2021)

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 07:59

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_аукциона_СМП.docx

    Приложение_1_к_тех.заданию_на_реж.инструмент__OSG.xlsx

    Расчет_НМЦ_OSG.xlsx

    Часть_I_II._Документация_об_аукционе_СМП.docx

    Часть_III._Техническое_задание.docx

    Часть_IV._Проект_договора.docx

    Каталог_OSG_VOL_5_RU__2019.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 216-22-77

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухамедьяров Е С

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Режущий инструмент ТМ "OSG"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 14:4514.09.2021 14:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587095Подведение итогов не позднее Режущий инструмент ТМ "OSG"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Режущий инструмент ТМ "OSG"

    Начальная цена

    28 240,55

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    режущий инструмент ТМ «OSG» в количестве 155 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик обязан своими силами или с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 18., или на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге. В случае доставки Товара на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге, Покупатель получает Товар путем самовывоза. Покупатель выполняет разгрузку Товара своими силами.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки каждой партии Товара (после подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 без замечаний). Счет на оплату Поставщик обязан выставить в евро не позднее поставки каждой партии Товара. Датой выставления Поставщиком счета на оплату является дата его получения Покупателем в порядке, предусмотренном п. 8.5 проекта Договора. Поставка Товара осуществляется партиями, согласно выставленной заявке, не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней, с момента получения Поставщиком заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    46.9

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Метчик M2x0,4 A-SFT (арт. 8325249)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Метчик M 4x0,7 POT (арт. 60514460)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Метчик M 10x1,5 A-SFT (арт. 48139169)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Развертка тв. сплав. D=2,41 CRM (арт. 8900241)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Разверткаиз тв. сплав. D=2,61 CRM (арт. 8900261)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Развертка тв. сплав. D=2,81 CRM (арт. 8900281)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Развертка тв. сплав. D=2,91 CRM (арт. 8900291)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Развертка тв. сплав. D=4,02 CRM (арт. 8900402)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Развертка тв. сплав. D=5,32 CRM (арт. 8900532)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Развертка тв. сплав. D=3,00 CRM (арт. 8900300)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Разверткатв. сплав. D=5,00 CRM (арт. 8900500)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Развертка тв. сплав. D=6,00 CRM (арт. 8900600)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Развертка тв. сплав. D=8,51 CRM (арт. 8900851)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Развертка тв. сплав. D=8,52 CRM (арт. 8900852)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Развертка тв. сплав. D=9,01 CRM (арт. 8900901)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Развертка тв. сплав. D=10,53 CRM (арт. 8901053)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Развертка тв. сплав. D=12,03 CRM (арт. 8901203)"

    Кол-во: 5

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