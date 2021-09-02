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Наименование процедуры
Аукцион по реализации лома черных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33
Номер извещения
ГП144361
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Предмет договора
Лот №1 –Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А в количестве 150(+/-30%)т., допускается наличие лома группы Б1 в количестве 20-30%
Начальная цена
21000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
26-08-2021 07:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.09.2021 14:00
Дата и время проведения
03.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А в количестве 150(+/-30%)т., допускается наличие лома группы Б1 в количестве 20-30%
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
343221-72-23
Адрес электронной почты
a.v.fominyh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
Фоминых Алексей Владимирович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.v.fominyh@ekb.ru
Телефон продавца/инициатора
(343)221-72-23
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Лучшее ценовое предложение
Требования, предъявляемые к Участнику
Наличие пакета документов по перечню, наличие лицензии
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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