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    Главная / Торги / Поставка экипировки и инвентаря для отделения плавание

    Поставка экипировки и инвентаря для отделения плавание

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 07:0002.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587050Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экипировки и инвентаря для отделения плаваниеХанты-МансийскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110587050

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    102п

    Наименование закупки

    Поставка экипировки и инвентаря для отделения плавание

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 07:32

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    На_размещение.rar

    Протокол.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 952 710-87-06

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    logistika.ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абубакиров Айнур Наянович

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийский

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка экипировки и инвентаря для отделения плавание

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587050Подведение итогов не позднее Поставка экипировки и инвентаря для отделения плаваниеХанты-Мансийский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экипировки и инвентаря для отделения плавание

    Начальная цена

    1 566 658,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    32.3

    Товары спортивные

    Классификатор ОКВЭД2

    32.3

    Производство спортивных товаров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1023654/name/6130784ff1f4c8.05156745

    02.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спортивных товаров"

    Кол-во: 461.00000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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