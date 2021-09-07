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    Главная / Торги / Услуги по проектированию (котельные)

    Услуги по проектированию (котельные)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:5907.09.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587013Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проектированию (котельные)КурганПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110587013

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по проектированию (котельные)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 07:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОДРЯДА_проектыGI0001973_.docx

    Документация_МИ_работы__СМП_GI0001973_.docx

    Извещение_GI0001973_.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценкизаявок__GI0001973_.docx

    Приложение_к_Форме_1.1___КПGI0001973_.docx

    Приложение_к_Форме_1.2___ТПGI0001973_.docx

    ТЗ_проектные_работы_ВДГО_GI0001973_.docx

    32110587013_Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН

    Юридический адрес

    640021, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ КОЛИ МЯГОТИНА, 90А,

    Почтовый адрес

    640000, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А

    Контактный телефон

    +7 3522 64-25-20

    Факс

    +7 3522 45-83-56

    Адрес электронной почты

    Semiahina_LV@kurgangazcom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попов Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Курган

    Закупки и тендеры Курганская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по проектированию (котельные)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587013Подведение итогов не позднее Услуги по проектированию (котельные)Курган

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по проектированию (котельные)

    Начальная цена

    360 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН

    Адрес местонахождения

    640021, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, Г КУРГАН, УЛ КОЛИ МЯГОТИНА, 90А,

    640000, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.1

    Услуги инженерно-технического характера

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027908/name/61389b2a5ec571.57602928

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора"

    Кол-во: 1.00000

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