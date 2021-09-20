Выполнение инженерно-геодезических изысканий с целью создания инженерно-топографического плана М 1:500 с подземными коммуникациями, линиями градостроительного регулирования (ЛГР), с нанесением основных планировочных высотных отметок, разработкой программы изысканий и составлением технического отчета в Главгосэкспертизу территории площадью 27.3 Га по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.33