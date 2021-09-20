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    Главная / Торги / Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».

    Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 09:0020.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144360Дата и время окончания срока приема заявок Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144360

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/21

    Наименование закупки

    Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 07:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_документов_для_проверки_УЭБ.docx

    тз_27_изыскания.pdf

    протокол_17.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Химмаш Энерго
    Все закупки и тендеры Химмаш Энерго

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-78

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    t.a.moroz@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мороз Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 09:00 GMT +320.09.2021 09:0020.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144360Дата и время окончания срока приема заявок Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.09.2021 09:0020.09.2021 09:0020.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144360Дата и время вскрытия заявок Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2021 15:0030.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144360Подведение итогов не позднее Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.202130.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144360Подведение итогов не позднее Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По согласованию с Заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Химмаш Энерго»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Химмаш Энерго
    Все закупки и тендеры Химмаш Энерго

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Классификатор ОКПД2

    71.12.31.000

    Услуги геологические и геофизические консультативные

    74.90.19.190

    Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1074844/name/6189f6df1465b9.97305465

    09.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго»."

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