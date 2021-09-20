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Номер извещения
ГП144360
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 07:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-78
Факс
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Адрес электронной почты
t.a.moroz@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мороз Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2021 09:00 GMT +320.09.2021 09:0020.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144360Дата и время окончания срока приема заявок Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2021 09:0020.09.2021 09:0020.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144360Дата и время вскрытия заявок Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.11.2021 15:0030.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144360Подведение итогов не позднее Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.202130.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144360Подведение итогов не позднее Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Проведение геолого-изыскательских работ по определению состояния грунтов в результате подтопления, расположенных на территории ПАО «Уралхиммащ», ОАО «Капитал Химмаш» и ООО «Химмаш Энерго».
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Химмаш Энерго
Все закупки и тендеры Химмаш Энерго
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
71.12.31.000
74.90.19.190
Документация лота
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