Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Труба ПНД 315 мм sdr17 с фланцевым соединением с двух сторон L12 м

    Труба ПНД 315 мм sdr17 с фланцевым соединением с двух сторон L12 м

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144357Дата и время окончания срока приема заявок Труба ПНД 315 мм sdr17 с фланцевым соединением с двух сторон L12 м ТУ22.21.21-005-05441772-2021 (80 штук)Нижнеилимский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144357

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Труба ПНД 315 мм sdr17 с фланцевым соединением с двух сторон L12 м

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 06:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    395-66-96102

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Evgeniya.Kolobova@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобова Евгения Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Труба ПНД 315 мм sdr17 с фланцевым соединением с двух сторон L12 м ТУ22.21.21-005-05441772-2021 (80 штук)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 12:00 GMT +309.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144357Дата и время окончания срока приема заявок Труба ПНД 315 мм sdr17 с фланцевым соединением с двух сторон L12 м ТУ22.21.21-005-05441772-2021 (80 штук)Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 10:0029.10.2021 10:0029.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144357Подведение итогов не позднее Труба ПНД 315 мм sdr17 с фланцевым соединением с двух сторон L12 м ТУ22.21.21-005-05441772-2021 (80 штук)Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 10:0029.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144357Подведение итогов не позднее Труба ПНД 315 мм sdr17 с фланцевым соединением с двух сторон L12 м ТУ22.21.21-005-05441772-2021 (80 штук)Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба ПНД 315 мм sdr17 с фланцевым соединением с двух сторон L12 м ТУ22.21.21-005-05441772-2021 (80 штук)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. Возможна поставка аналогов, при соблюдении тех. характеристик и размеров товара. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя г. Железногорск-Илимский Иркутская область, ул. Промышленная, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя. Включает все расходы по растаможиванию, упаковке и доставке товара до склада Покупателя Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, 5

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.121

    Трубы из полиэтилена для газопроводов

    22.21.21.120

    Трубы полимерные жесткие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    _Типовая_форма_поставки_ТМЦ_для_всех_закупок__резиденты__обновленная_июнь_21_год.docx

    01.09.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГП144357.doc

    01.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба ПНД 315 мм sdr17 с фланцевым соединением с двух сторон L12 м ТУ22.21.21-005-05441772-2021"

    Кол-во: 80

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
    Маркетинговые исследования № 32211083708
    Поставка трубы полиэтиленовой для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
    Поставка трубы полиэтиленовой для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
    594069
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    130 794 869
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карачаево-Черкесская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 32211075790
    Поставка трубы полиэтиленовой
    Поставка трубы полиэтиленовой
    592749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    2 206 464
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пензенская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211075023
    Поставка трубы полиэтиленовой газопроводной
    Поставка трубы полиэтиленовой газопроводной
    592637
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    46 366 448
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32009012384
    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Трубы"
    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Трубы"
    334968
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.04.2020 11:59(GMT+03:00)
    3 266 194
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить