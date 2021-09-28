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    Главная / Торги / Запасные части к двигателю CUMMINS КТТА-19 карьерного самосвала БЕЛАЗ 7555, двигателя ДВС Cummins QSZ13-С550-II компрессора ВВП

    Запасные части к двигателю CUMMINS КТТА-19 карьерного самосвала БЕЛАЗ 7555, двигателя ДВС Cummins QSZ13-С550-II компрессора ВВП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.09.2021 13:0028.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144356Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к двигателю CUMMINS КТТА-19 карьерного самосвала БЕЛАЗ 7555, двигателя ДВС Cummins QSZ13-С550-II компрессора ВВПМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144356

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части к двигателю CUMMINS КТТА-19 карьерного самосвала БЕЛАЗ 7555, двигателя ДВС Cummins QSZ13-С550-II компрессора ВВП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 06:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_зап_ч_к_ДВС_КАММИНЗ.docx

    1989_ПСМ.pdf

    Техническое_задание_Cummins_QSZ13_12.08.2021.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ__Приложение1.doc

    Приложение_3_Спецификация_форма.doc

    Приложение__2_Договор__поставки___проект_.rtf

    приложение__4_ДВБ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-44

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    barybinays@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Барыбина Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к двигателю CUMMINS КТТА-19 карьерного самосвала БЕЛАЗ 7555, двигателя ДВС Cummins QSZ13-С550-II компрессора ВВП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.09.2021 13:00 GMT +328.09.2021 13:0028.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144356Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к двигателю CUMMINS КТТА-19 карьерного самосвала БЕЛАЗ 7555, двигателя ДВС Cummins QSZ13-С550-II компрессора ВВПМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    01.11.2021 09:0001.11.2021 09:0001.11.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144356Подведение итогов не позднее Запасные части к двигателю CUMMINS КТТА-19 карьерного самосвала БЕЛАЗ 7555, двигателя ДВС Cummins QSZ13-С550-II компрессора ВВПМеждуреченск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.11.202101.11.2021 09:0001.11.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144356Подведение итогов не позднее Запасные части к двигателю CUMMINS КТТА-19 карьерного самосвала БЕЛАЗ 7555, двигателя ДВС Cummins QSZ13-С550-II компрессора ВВПМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к двигателю CUMMINS КТТА-19 карьерного самосвала БЕЛАЗ 7555, двигателя ДВС Cummins QSZ13-С550-II компрессора ВВП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации и ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес доставки: Кемеровская обл. г. Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Фиксация цены до конца 2021г. Отсрочка платежа 60 дней после поставки. Поставка осуществляется партиями от 1 шт. силами Поставщика до склада Покупателя (DDP)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.11.42.000

    Части прочих двигателей, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двигатель ДВС Cummins QSZ13-С550-II компрессора ВВП 30/20 (дизель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Вал ведомый ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Вал водяного насоса ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Вал привода водяного насоса ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Вал шлицевой водяного насоса ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Вал ведомый ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Воздуховод между 1 и 2 ступенью ТКР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Втулка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Втулка в переднюю плиту"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Втулка на клапан"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Втулка натяжного ролика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Втулка распределительного вала"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Генератор (BLD3314GH)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Гильза блока цилиндров"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Датчик давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Датчик давления масла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Датчик давления масла аварийный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Датчик оборотов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Датчик температуры воды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Датчик температуры воды и масла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Демпфер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Заглушка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Заглушка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Заглушка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Заглушка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Заглушка масляного канала большая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Заглушка масляного канала маленькая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Крышка задняя распредвала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Клапан плунжерный (корпуса маслянных фильтров ДВС Cummins КТТА-19)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Клапан впускной ГБЦ серии К (усиленный)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Клапан выпускной ГБЦ серии К (усиленный)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 32"

    "Клапан разгрузочный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Вал коленчатый ДВС КТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Клапан STC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Коллектор ДВС выхлопной боковой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Кольцо под гильзу"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Кольцо резиновое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Кольцо резиновое на вход помпы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Кольцо резиновое на масляный радиатор"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Кольцо комплект поршневых колец"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Компрессор воздушный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Корпус интеркулера ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Корпус поворотного вала ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Кран системы охлаждения ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Кран сливной ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Крепление генератора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Крепление перегородка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Крепление компрессора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Крепление корпуса топливных фильтров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Крепление СТС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Скоба удерживающая ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Скоба трубопровода ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Крыльчатка насоса водяного ДВС КТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Крышка коренного подшипника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Крышка корпуса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Насос масляный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Механизм натяжения ремня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Муфта пластиковая топливного насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Набор прокладок верх ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Набор прокладок низ ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Натяжитель ремня ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Ось с кронштейном ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Патрубок водяной ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Патрубок водяной на помпу ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Патрубок воздушный ТКР ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Патрубок на воздушный компрессор ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Патрубок на охладитель ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Толкатель кулачковый клапана ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 12

    "Позиция 74"

    "Подшипник ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Подшипник водяного насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Подшипник натяжного ролика ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Подшипник скольжения ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Поршень ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 6

    "Позиция 79"

    "Привод топливного насоса ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Жгут проводов ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Прокладка на воздуховод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Прокладка головки блока ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Прокладка корпуса маслян. охл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Прокладка на фланец термостата"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Прокладка турбокомпрессора"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Проставка ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Пружина клапана ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 24

    "Позиция 88"

    "Пружина золотника маслянного фильтра ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Шайба пружинная ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 14

    "Позиция 90"

    "Радиатор масляный комбинированный (метал,медь,латунь)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Радиатор масляный ДВС КТТА-19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Вал распределительный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Ролик К-50 ДВС"

    Кол-во: 6

    "Позиция 94"

    "Ролик толкателя кулачкового ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 12

    "Позиция 95"

    "Сальник ДВС KTTA-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Сальник термостата ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Сальник натяжного ролика К-19 ДВС KTTA-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Седло выпускного клапана ДВС Cummins КТА-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Переходник ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Переходник ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Скоба удерживающая ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "Коллектор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Шайба стопорная ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Кольцо стопорное ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Ступица привода вентилятора в сборе ДВС Cummins К-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Термостат системы охлаждения ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Турбокомпрессор ДВС Cummins КТТА-19 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Турбокомпрессор К-19 ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Рейка топливная ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Насос топливный в сборе ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Форсунка топливная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "Форсунка охлаждения поршня КТТА-19 ДВС Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 113"

    "Трубка водяная ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Трубка маслянная ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Трубка маслянная ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Трубка водяная ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Трубка слива топлива ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Трубка слива воды ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Трубка топливного датчика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Трубка слива топлива от тройника с компрессора ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Трубка подачи топлива от тройника с компрессора ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Трубка к топливной рейке ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Трубка подачи масла на ТКР ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Трубка подачи охлаждающей жидкости в компрессор ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Трубка с теплообменника на компрессор ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Трубка слива масла ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Трубка с термостата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Трубка от термостатов на охладитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Трубка топливная от насоса ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Кольцо трубки компрессора"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Уплотнение водяного насоса ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Шатун ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 6

    "Позиция 133"

    "Шестерня ведомая ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Шестерня привода компрессора ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "РВД ДВС Cummins КТТА-19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Рукав для двигателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Рукав на топливный насос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Рукав"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Рукав подачи масла на клапан"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Рукав подачи на ТКР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "Патрубок слив масла с ТКР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Рукав слив масла с ТКР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Стартер ДВС Cummins К-19"

    Кол-во: 1

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