www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144356
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запасные части к двигателю CUMMINS КТТА-19 карьерного самосвала БЕЛАЗ 7555, двигателя ДВС Cummins QSZ13-С550-II компрессора ВВП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 06:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-44
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
barybinays@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Барыбина Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части к двигателю CUMMINS КТТА-19 карьерного самосвала БЕЛАЗ 7555, двигателя ДВС Cummins QSZ13-С550-II компрессора ВВП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.09.2021 13:00 GMT +328.09.2021 13:0028.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144356Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к двигателю CUMMINS КТТА-19 карьерного самосвала БЕЛАЗ 7555, двигателя ДВС Cummins QSZ13-С550-II компрессора ВВПМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
01.11.2021 09:0001.11.2021 09:0001.11.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144356Подведение итогов не позднее Запасные части к двигателю CUMMINS КТТА-19 карьерного самосвала БЕЛАЗ 7555, двигателя ДВС Cummins QSZ13-С550-II компрессора ВВПМеждуреченск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части к двигателю CUMMINS КТТА-19 карьерного самосвала БЕЛАЗ 7555, двигателя ДВС Cummins QSZ13-С550-II компрессора ВВП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации и ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес доставки: Кемеровская обл. г. Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
28.11.42.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 2
Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.